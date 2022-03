Casado há mais de 2 anos com Cínthia Dicker, Scooby dispara: 'Nunca vi minha mulher peidar'

Linn da Quebrada, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva brincaram falando sobre peidos no quarto grunge, do BBB 22. O surfista fez uma revelação sobre o relacionamento com modelo Cintia Dicker: "Tô há dois anos e meio com a minha mulher e nunca ouvi ela peidar. Também fui casado por oito anos (com Luana Piovani) e nunca escutei", contou Scooby.

Douglas provocou: "Só sentiu o cheiro!". "Também não. Bizarro!", rebateu Scooby. O ator riu e contou como é no casamento dele: "Às vezes eu via e só olhava assim (funga). Aí eu olhava pra cara dela e falava: 'Essa marolinha aí, cê acha que eu não conheço?'. O peidinho dela é gostosinho. 'Mó' cheirinho bom de baunilha".

Lina falou com Paulo André: "Tá vendo, P.A? É assim que tem que ser". "Lina, você não caga, você solta bombons", respondeu o atleta.