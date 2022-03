Gases ou infarto? Saiba como diferenciar os sintomas

Os sintomas de aperto no peito, dores no tórax e mal estar podem significar excesso de gases na barriga, mas também graves indicativos de um infarto, podendo confundir o paciente. Pensando nisso, OLiberal.com separou quatro dúvidas frequentes sobre como diferenciar as doenças e os sinais do que pode ser gases ou algo mais sério. Confira:

Como saber se é gases ou infarto?

Quem estiver tendo um infarto vai ter uma dor ou um aperto no peito próxima à boca do estômago, não em cima do coração. Diferente do excesso de gases no corpo, que pode ser manifestada como uma ardência na mama esquerda, uma espécie de “agulhada” na região.

E se eu realmente estiver tendo um infarto?

Ao contrário das cenas de cinema, que os personagens que estão infartando caem repentinamente, o infarto, na vida real, é muito mais silencioso. Isso porque, os sintomas muitas vezes são sutis, como uma dor no peito que irradia para outros locais, dor nas costas, no pescoço, ombro e braço. Os desmaios, palpitações, falta de ar e formigamento também devem servir de alerta.

Como saber se são gases presos?

Os sintomas de excesso de gases presos no corpo podem ser identificados com:

Azia; Arrotos frequentes; Fisgada no peito; Estômago alto; Dor na barriga; Sessão de peso no estômago.

O que fazer ao sentir dor no peito?

A dor não deve ser ignorada, pois pode significar um alerta de que você não está bem. Especialistas indicam que a pessoa busque ir a um hospital ou um posto de emergência para casos mais graves, ou se consultar com um médico.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)