Jovem enfarta após tomar 5 litros de energético aos finais de semana

O analista financeiro Allan da Costa Silva, de 27 anos, infartou após consumir cerca de cinco litros de energético nos finais de semana, associado a bebidas alcoólicas. As informações são do portal UOL.

Na manhã de 28 de dezembro, Allan acordou com dores no peito e no braço e precisou ser hospitalizado. "Nunca tinha sentido essa dor antes, era muito forte. Ela não variava de intensidade, não diminuía em momento algum", contou ao UOL.

Depois de passar mal em casa, no bairro de Perus, zona oeste de São Paulo, o analista foi levado para um hospital na região de Caieiras, onde foi atendido na emergência. Depois de se submeter a três eletrocardiogramas, um a cada 30 minutos, e com os resultados do exame de sangue em mãos, os médicos do hospital de Caieiras chegaram ao diagnóstico de infarto do miocárdio.

"Foi quando me transferiram para um hospital em Guarulhos. Fui direto para a UTI e refiz todos os exames e ainda fiz outros mais específicos. No dia 29, passei por um cateterismo e os médicos ficaram surpresos com a existência de alguns coágulos no meu coração. Eles chamam isso de 'trombose coronária'. O cardiologista chegou a me perguntar se eu consumia cocaína, então eu disse que não, que nunca tinha usado".

Allan então decidiu contar ao médico que fazia uso abusivo de energéticos misturados com bebidas alcoólicas nos finais de semana. "Foi quando o médico descobriu a causa de tudo", afirma Silva. "Ele me disse que os energéticos são o principal vilão, os maiores causadores de coágulos no coração. Me deu uma bronca e fez um alerta para que eu nunca mais os tomasse".

De 4 a 5 litros de energético aos finais de semana

Allan lembra que ficou chocado com a revelação do médico. Afinal, apesar de tomar, semanalmente, altas doses da bebida há cerca de 11 anos, ele diz que nunca passou mal a ponto de ser atendido em um hospital. O analista chegou a fazer um post nas redes sociais contando o que aconteceu e fazendo o alerta.

Ao portal UOL, ele revelou que chegava a tomar toda sexta, sábado e domingo, de 6 a 7 copos de 700 ml de energético por dia, misturado com uma porcentagem pequena de uísque ou vodca. Num único final de semana, seu consumo pessoal de energético podia chegar a 5 litros. Ele conta que isso se tornou um costume "normal" entre os jovens de sua idade e que fazia isso para poder "ter mais pique" para se divertir nos finais de semana. Hoje, após o segundo cateterismo e já se recuperando em casa, diz que nunca mais abusará da substância.

"A dor que eu senti eu não desejo para ninguém, nem para o meu pior inimigo", diz Silva. "Espero que tudo isso que aconteceu comigo sirva de lição, não só para mim, mas para vários outros jovens que bebem sem pensar no amanhã. Pela primeira vez eu pensei que não iria ver meu filho e minha esposa. Hoje ainda estou com pequenos coágulos em meu coração, mas eu creio que tomando os anticoagulantes eles vão sumir".

Alerta

Especialista em cardioesporte, a cardiologista Nicolle Queiroz afirma que o consumo excessivo de energéticos é um perigo, pois pode elevar a pressão arterial, causar arritmia e, em casos severos como o de Silva, causar infarto. "Muitas pessoas podem ter uma predisposição à doenças cardiovasculares, e o energético vai agir como um indutor, um gatilho", alerta a médica.

Além disso, substâncias presentes nos energéticos, como a cafeína e a taurina, podem induzir o indivíduo ao vício. "A cafeína por si só já é uma substância altamente viciante. Os energéticos liberam hormônios estimulantes ligados ao prazer, que com certeza podem ser viciantes", avisa Nicolle.