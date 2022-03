Paulo André e Scooby se desentenderam antes do BBB 22; entenda

Paulo André e Pedro Scooby se tratam como melhores amigos no BBB 22, mas nem sempre foi assim. Antes do reality da Globo, o atleta chegou a deixar de seguir o surfista nas redes sociais.

Em conversa na madrugada de hoje, quarta-feira (16), P.A disse que sempre foi fã do surfista, mas recordou uma ocasião em que ficou magoado com Scooby, no passado.

“Eu parei de te seguir. Eu te mandei mensagem mano. Eu falei: ‘Mano, Scooby, eu te amo’ e você não me respondeu. Te marquei e escrevi ‘meu sonho é te conhecer'”, recordou Paulo André.

“Eu te acompanhava muito, mano. Eu falava: 'Car*, esse moleque é muito bravo”. Scooby desmentiu ter ignorado o brother antes do reality. Mas a dupla soube superar as diferenças ao chegar à casa mais vigiada do Brasil.