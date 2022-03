Paulo André se revolta com sorteio do líder após prova de resistência

Após resistir 23 horas e 51 minutos na prova que valia a liderança da semana, os finalistas Lucas, Natália e Paulo André tiveram o vencedor definido por sorteio. PA não gostou da dinâmica e ficou revoltado da forma como foi definida a prova. Ele desabafou com os amigos Pedro Scooby e Douglas Silva no quarto Grunge, que tentaram consolar o atleta.

A prova foi interrompida ao vivo por Tadeu Smith que pediu para Eliezer tirar as plaquinhas com os produtos apresentados na disputa e representados pelos brothers. Natália, com uma TV, Lucas com a geladeira e Paulo André com um pacote de frauda. O item do Lucas foi último a ser retirado e ao vencer o sorteio, ganhou direito ao voto, à imunidade e mais R$ 20 mil em compras nas Americanas. Os demais participantes finalistas, incluindo a Linn, também vão receber R$ 20 mil em compras na loja.

