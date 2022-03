BBB 22: Boninho dá algumas dicas de como será a prova do líder de hoje (17/03)

O diretor do Big Brother Brasil, BBB 22, Boninho Oliveira, revelou alguns detalhes da Prova do Líder desta quinta-feira (17). Atualmente, a liderança é do estudante de medicina Lucas, que está no segundo reinado. Nas redes sociais, Boninho postou que para vencer a disputa será preciso “precisão, velocidade e sorte”.





Alguns brothers conversaram sobre um possível desafio de resistência. Gustavo acredita que seja de habilidade. "Eu não acho que seja de resistência. Pelo contrário, acho até que vai ser algo assim, de agilidade", disse o empresário, que acrescenta: "Não é possível que das cinco provas que eu participo, três sejam de resistência".

A programação inicia às 22h30, depois da novela “Um Lugar ao Sol”, na TV Globo. Tadeu Schmidt comanda os participantes da 22ª edição do reality show da Globo.