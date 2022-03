BBB 22: Após festa, Natália recebe atendimento psicológico no confessionário

Nesta quinta-feira, 17, Natália foi convocada a ir ao confessionário para receber atendimento psicológico após surto na festa. Uma mensagem com os dizeres "Natália" e "psicóloga disponível" foi emitida nas televisões da casa, e Laís Caldas foi acordar a colega para que ela se direcionasse ao confessionário do "BBB 22".

Nas câmeras, foi possível ver a participante cumprimentando a profissional, até que as imagens foram cortadas. O atendimento ocorreu horas depois que a sister bebeu e brigou com Linn da Quebrada e Jessilane Alves na festa do líder Lucas Bissoli.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)