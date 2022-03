Briga, ciúmes e manipulação: veja o que aconteceu no BBB ontem, quarta-feira (16/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (16/03), um dia cheio de emoções e desentendimentos na 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado pela festa do Líder Lucas e punições e desentendimentos no jogo. Veja o que aconteceu:

Festa do Líder

A noite da festa do Líder Lucas, o Barão da Piscadinha, animou os brothers. Com o tema de Baile de Máscaras, todos estavam muito bem trajados e curtiram bastante a noite especial. Além de uma cascata de chocolate, a celebração ainda teve um “espelho mágico” que foi maior sucesso entre os confnados.

Briga

Mas a noite não foi só de felicidade. Uma briga entre Natália e Lin da Quebrada surpreendeu os brothers que não sabiam o que fazer para acalmar os ânimos entre as sisters. Tudo teria acontecido após Natália declarar que tinha ciúmes da professora de Biologia e Lin, e isso foi o estopim para as duas terem uma discussão feia.

Natália já teria confessado para Eslô que se sentia excluída do seu grupo com Lina e Jessi. E depois da conversa, foi aconselhada a conversar com as amigas para contar o que estava sentindo. Porém, ao colocar tudo em pratos limpos com Lina, uma grande discussão começou.

"A Jessi é uma pessoa que eu sinto muito ciúmes. Às vezes, me sinto deslocada. Porque muitas vezes a conversa é só de vocês duas e não me incluem", disparou a designer de unhas.

Linn da Quebrada tentou se defender, mas foi interrompida com os gritos de Natália. "Muitas vezes eu sentia ciúmes da Jessi, eu falei isso com você. Eu não fui falsa, eu falei isso com você", esbravejou a mineira.

Falsa e desleal

Em meio a discussão, Natália fez algumas acusações e revelou o que sente sobre Lina. A atriz não conseguiu segurar as lágrimas e começou a reagir aos gritos também. A designer de unhas, no entanto, não parou de afirmar que Lina estava manipulando Jessi para as afastar e ainda decretou que sentia Linn sendo "falsa e desleal" em alguns momentos.

Abalada com a situação, Lina foi levada para o quarto Lollipop, pela Eslovênia. Enquanto isso, Natália continuou as acusações no quarto grunge: "Eu gosto da sua história, sua trajetória é muito parecida com a minha. É uma coisa que eu tenho muito apreço. Sinto que muitas das vezes a Lina quer te afastar de mim. Eu quero falar as coisas e não me sinto acolhida", afirmou à Jessi.

A professora se incomodou com as afirmações da designer de unhas, discutiu e acabou com a conversa irritada com a dimensão da confusão. "Natália, não é sobre isso", interrompeu Jessilane. "É sobre isso, sim...", rebateu a sister.

Quebradeira

Após a discussão, Natália foi para a cozinha e começou a chorar. Enquanto isso, Eslovênia e Laís tentavam acalmá-la. Mas, sem conseguir se controlar, Nat bateu nas mesas, jogou cadeiras para cima e gritou com Lina - pedindo para ela se afastar. Todos os brothers entraram na casa e ficaram observando a confusão assustados.

Roupa na privada

Ainda chorando muito por causa da briga, Lina fala para Laís que Natália jogou seu top na privada. "Ela jogou meu top na privada. Por que isso?", lamentou a sister. Laís respondeu: "Não tem problema, amanhã a gente lava juntas". Apesar da afirmação, as câmeras mostraram que Natália não jogou o item da atriz na privada.

O que realmente aconteceu é que Lina foi ao banheiro e um dos tops estava preso em seu cinto, mas ela não viu. Após usar o reservado, a cantora notou que a peça de roupa estava na privada e achou que Nat teria feito isso.

Desistência

Depois de toda a confusão com Natália, Lin da Quebra vai até a sala do BBB 22 e fica olhando fixamente para o botão da desistência do programa. Ela ouvia, ao fundo, Natália tentando ser acalmada pelos outros brothers, na cozinha. Depois se levanta e diz: "Ai, gente... Esquece!". Na sequência, ela se dirige ao banheiro.

Manipulação

Após a confusão entre Natália e Lina, Arthur chama a designer de unhas para conversar sobre o ocorrido. Então Paulo André vai perguntar o que os dois conversaram. O atleta acha que Nat foi quem procurou o ator para o bate-papo.

"Ela pediu desculpa por que? A situação? Achei que fosse isso", pergunta Paulo André. Arthur responde: "Não. Eu estava falando coisas para ela ficar bem agora."

"Imaginei que ela te chamou para pedir desculpas pela situação", comenta o atleta. "Não, fui eu que chamei ela, pedi para ela levantar que eu ia dar um abraço nela", explica o ator.

Então P.A. brinca com o Arthur: "Semana que vem ela vai falar que você está manipulando ela...", brinca Paulo André. Arthur ri e o atleta continua: "Estou gastando", explica bem humorado.

Punição

Devido ao ocorrido, Natália perdeu estalecas por bater nas paredes e jogar cadeiras no chão. A sister também levou um outro tipo de punição: foi proibida de ingerir bebidas alcoólicas durante a festa.

Enquanto estava sendo alimentada por Eliezer, Laís e Eslovênia, a designer de unhas se aproximou de uma das garrafas de bebida, mas foi advertida segundos depois. Por um dos monitores espalhados pela casa, a sister recebeu um recado para não beber mais álcool.

Tensão e declaração

Após toda a confusão, Lina preferiu se manter afastada de Jessi, para não causar mais problemas. Mas a professora não gostou do afastamento da amiga: "Lina, para de fugir de mim! Tá boba, é? Tá boba?". "Para você de estar boba", respondeu a cantora.

Lucas, que acompanhava a situação, abraçou as duas e brincou: "Essa família é muito unida". "Eu amo vocês, assim como eu amo a Natália", explicou Jessilane.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)