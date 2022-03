BBB 22: Entenda a briga entre Natália, Lina e Jessi

Durante a festa do Líder Lucas (16/03), Natália e Linn da Quebrada tiveram uma discussão feia sobre a relação de amizade com Jessilane no BBB 22. A treta foi tão grande que os outros brothers precisaram intervir e acalmar Nat, que jogou cadeiras, bateu nas paredes e até foi proibida de beber durante o resto da noite. Entenda o barraco entre Natália e Lin da Quebrada:

Tudo teria começado antes da festa, em uma conversa na mesa do VIP. Natália afirmou que Linn estava tentando a "afastar" Jessilane. Já na pista de dança da Festa do Líder Lucas, a designer de unhas desabafou com Eslovênia e falou sobre a chateação em relação à amizade com Linn e Jessi.

"Imagina você estar numa roda e ficar assim [cara de quem está só olhando]. E é uma coisa que não vem acontecendo de hoje. É uma coisa que sempre tá acontecendo. Às vezes, eu estou na roda e não tenho oportunidade de falar. De certa forma, a gente vai se sentindo desmerecida ou pouco querida", contou.

Eslovênia, então, disse para ela conversar com as amigas: "Fale para elas. Eu tenho certeza de que elas adoram muito você. Fala com elas e não tenha medo, de verdade", orientou.

Afastamento

Do outro lado da festa, Linn falou que notou algo diferente sobre Natália, diante da acusação de tentar afastá-la de Jessilane.

"Tem a ver com a minha relação com a Jessi. Em algum momento, ela falou para mim que eu estou tentando colocar ela contra a Jessi... Acho que vou dar uma afastada por isso. Vou tentar dar uma afastada da Jessi", relatou à Laís.

Barraco

Depois desse episódio, Linn, Eslô, Natália e Jessi foram para o quarto grunge e o desentendimento piorou. Natália não conseguiu se conter e iniciou o papo com a Lina. Porém, a cantora não quis conversar no momento e Nat ficou furiosa. Ela foi para cima de Lina e precisou ser segurada por Eslovênia e Jessilane.

Aos prantos, Lina foi para o Lollipop ser consolada por Eslovênia, e Jessi tentou acalmar Natália.

"Eu não sei o que fazer, a não ser me afastar. Amiga, se eu não me afastar, isso vai continuar acontecendo", reclamou Lin.

A designer ficou furiosa e arremessou os itens do quarto no chão e chutou por diversas vezes as portas, foi para a cozinha e bateu panelas, jogou cadeiras. Até que foi segurada por Douglas, Eslovênia e Eliezer.

"Eu me sinto deslocada. Muitas vezes as conversas são só de vocês duas e não me incluem. Eu fico triste, magoada", disse Nat na ocasião.

Linn estava muito mal e então declarou que queria ir embora do reality. "Não vou ganhar mais nada aqui", declarou. Momentos depois, a participante se dirigiu à sala e se sentou em frente ao botão da desistência, mas rapidamente se levantou e foi ao banheiro.

Após toda a confusão se acalmar e Natália ser contida pelos outros brothers, Jessi foi desabafar e contou o que teria acontecido.

"Ela está com ciúmes da minha amizade com a Lina, está dizendo que a gente está excluindo ela... A Natália é ciumenta, ela é ciumenta com o Eli, ela é ciumenta comigo, ela é ciumenta com a Lina", contou a Gustavo e Laís. Então Linn declarou que iria se afastar de Jessi para tentar manter a paz entre todas elas.

