BBB 22: Após briga com Lina, Natália acerta rosto de Jessi e público pede expulsão; entenda

Durante a madrugada do BBB 22, o barraco de Natália, Lin e Jessi deixou os brothers agitados. As sisters se desentenderam feio e Nat chegou a jogar cadeiras, bater nas paredes, portas, panelas e até foi proibida de beber no restante da noite. Mas o que está causando polêmica no lado de fora do reality é uma suposta agressão de Natália em Jessi.

Os internautas estão compartilhando um trecho da briga em que Nat acerta o rosto de Jessi com a mão. Segundo eles, a ação é considerada agressão e Nat deve ser expulsa do reality. Veja o momento:

Até agora, ninguém da produção do BBB se pronunciou sobre o ocorrido. Nas redes sociais, os vídeos e comentários sobre a briga entre as sisters continuam dividindo opiniões.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)