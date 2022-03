Cascata de chocolate, shots de bebidas e máscaras foram alguns itens da ‘Festa do Líder’

A noite desta quarta-feira (16) dentro do Big Brother Brasil, BBB22, iniciou agitada com a Festa do Líder Lucas. O tema foi "Baile de Máscaras". Os brothers entraram animados ao som de música eletrônica, elegantes e com máscaras em mãos. Poucos minutos após o início da programação, os participantes se juntaram na pista de dança para o tradicional brinde pelo último dia de reinado.

Na decoração, a equipe produtora da casa mais vigiada do Brasil usou cores vibrantes e máscaras espalhadas pelo gramado. Um painel com uma foto de Veneza que também embeleza o local. Drama, cascatas de chocolate, mistério e sofisticação dão o toque especial.





Como presente, Lucas escolheu uma roleta de shots; espumante e kit folia, com confete e serpentina, para comemorar com os demais integrantes. Além disso, o Barão da Piscadinha ganhou um presente especial das amigas do grupo Vip - Eslovênia, Jessilane, Linn da Quebrada e Natália -, um espelho mágico digital.

Esta é a segunda vez que o Barão da Piscadinha é líder. Na primeira festa temática escolhida por ele, o tema foi “Casamento”. Todos puderam vivenciar uma noite dedicada à despedida de solteiro.