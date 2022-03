Ex-BBBs 22 vão voltar ao reality: saiba como dinâmica que vai ocorrer na quinta-feira (13/03)

Os eliminados do BBB 22 vão ter uma segunda chance de voltar ao programa, na quinta-feira (17/03), durante uma “nova dinâmica” dentro do reality. A colunista Fábia Oliveira explicou como vai funcionar o jogo e quem escolherá os quatros participantes que poderão retornar à casa mais vigiada do país:

Como vai a dinâmica com os ex-brothers?

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o jogo deve ocorrer após a Prova do Líder, e quem ganhar a dinâmica, ou seja, o novo líder, irá escolher os quatro, dos oito participantes, para ficarem no Quarto Preto. O público vai votar apenas em dois que retornarão ao reality. A dupla que ficar imune mandará alguém direito ao paredão.

O que vai ter no Quarto Preto do BBB 22?

Assim como no Quarto Branco, o teto ficará subindo e descendo, para causar agonia aos escolhidos. Ainda segundo a colunista, haverá um “botão vermelho” no centro do cômodo para caso alguém queira desistir.

Outra novidade é uma televisão que está dentro do quarto passando ao vivo tudo o que acontece dentro da casa.

