Ex-BBBs voltam ao jogo; confira o que o público acha da estratégia do reality

Após a notícia que ex-BBBs, que foram eliminados, vão voltar para o reality, muito se especulou sobre essa nova dinâmica do programa. Em enquete feita no Instagram de O Liberal, a maior parte do público não imagina o que pode acontecer com esses ex-participantes, mas há quem ache que eles vão voltar ao jogo.

A questão continua um mistério, pois ainda não há confirmação de como será essa nova dinâmica e se alguém realmente vai voltar para o reality. Oitenta e três pessoas apostaram na volta de algum deles ao game, enquanto 156 disseram não ter ideia do que significa essa volta dos ex-brothers.

Na caixa de comentários, muitos internautas disseram que não gostaram dessa estratégia da produção do programa. Um deles disse até que atrapalharia a disputa da escolha do líder, que acontece todas as quintas-feiras. Outros ainda apostaram na volta de seus participantes favoritos, teve quem pedisse a volta de Jade Picon, eliminada da última semana.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)