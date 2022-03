BBB 22: O que é a Prova do Líder de hoje (17/03)? Veja a dinâmica da prova e que horas começa

A Prova do Líder, do ‘BBB 22’, que vai ocorrer na noite desta quinta-feira (17/03) deve começar as 22h35, após a exibição da novela “Um Lugar ao Sol”, da TV Globo. Entenda como vai funcionar a dinâmica da prova:

VEJA MAIS

Como vai ser a Prova do Líder do ‘BBB 22’ de hoje (10/03)?

A Prova do Líder do 'BBB 22' pode não ser de resistência, por conta da dinâmica da última semana, que durou 23 horas e 51 minutos. Os participantes estão torcendo para que seja uma prova de agilidade e sorte.

Nesta quinta-feira (17/03), para a surpresa dos confinados, os participantes que deixaram a competição estarão de volta ao programa, mas de uma maneira especial. Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa e Jade Picon estarão no programa da noite.

Quem ganhou a dinâmica da Prova do Líder da semana?

Na última semana, Lucas venceu o sorteio após a prova de resistência e garantiu a liderança da semana. Natália e Paulo André também estiveram entre os finalistas da prova.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)