Luciano Huck irá reformar restaurante da família de Vyni, do BBB 22

Após ser eliminado com 55,87% dos votos do BBB 22, Vinicius terá a oportunidade de ver o restaurante da sua família reformado pelo apresentador Luciano Huck, no "Domigão". Conforme as informações do site Observatório da TV, o "influencer de baixa renda" será surpreendido com a notícia no palco do programa, que está sendo gravado nesta quinta-feira, 17 de março.

Antes de entrar no reality, Vyni, como é conhecido nas redes sociais, mostrava sua rotina humilde no restaurante da família e se classificava como uma pessoa que não gostava de ser pobre, tinha ódio. Assim que foi anunciado, ele passou a ser um dos participantes mais queridos pelo público e o primeiro a conquistar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, no entanto, sua trajetória no programa não agradou muito os telespectadores, que o classificaram como "planta" na casa mais vigiada do Brasil. Ele foi eliminado em um paredão entre Gustavo e Pedro Scooby na última terça-feira.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)