BBB 22: Vyni é o oitavo participante eliminado com 55,87% dos votos

Vyni é o oitavo eliminado do Big Brother Brasil (BBB 22) desta terça-feira (15). Esse foi o primeiro paredão da integrante do grupo Pipoca e recebeu 55,87% dos votos. Estava na berlinda contra dois participantes: Gustavo Marsengo e Pedro Scooby.

O segundo participante mais votado da semana foi Gustavo Marsengo, com 39,51% dos votos. Em seguida, vem o sufista Pedro Scooby que recebeu 4,62% dos votos.

Vyni foi parar no paredão depois que o amigo Eliezer indicou o Gustavo Marsengo para a berlinda. Apesar de não ser líder, Eliezer ganhou o poder de indicar um participante para o paredão quando foi vetado, pelo Pedro Scooby, da prova do líder da semana. Com essa indicação inesperada, Gustavo teve a chance do contragolpe e levou Vyni para o paredão.

Trajetória na casa

Vyni entrou no BBB 22 no dia 17 de janeiro. Antes mesmo do início do programa, ainda na fase de anúncios, o ex-brother quadruplicou o número de seguidores em 30 minutos. O cearense de 23 anos, nascido em Crato, no Ceará, atingiu o primeiro milhão de seguidores no Instagram no dia seguinte que foi anunciado no grupo pipoca.

A expectativa pela participação do Vyni foi tanta que o estudante chegou até bater o recorde de Juliette que contava com apenas 4 mil seguidores e, depois do anúncio de participação no reality, pulou para 127 mil seguidores.

Mas logo o favoritismo foi perdendo a força. Os diversos tombos que o público achou que eram propositais e a amizade com o Eliezer foram determinantes para a eliminação do participante. Na última semana, antes de ir para o paredão, Vyni desabafou e disse sentir medo da rejeição do público. Além disso, também afirmou temer comparações com o ex-brother Gil do Vigor.

A amizade com o Eliezer não foi bem vista pelo público (Foto / Twitter @bbb)

Veja quem ainda está no programa

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas) e Gustavo (Bacharel em Direito).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Douglas Silva (Ator) e Linn da Quebrada (Cantora e Atriz).