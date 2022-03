Pulse Abarth: conheça, em primeira mão, o carro que será o prêmio do ganhador do BBB 22

Na noite de domingo (13/03), a Fiat anunciou durante o programa ao vivo do BBB que, além de levar R$ 1,5 milhão para casa, o vencedor da 22ª edição do reality irá ganhar o novo Pulse Abarth, automóvel que será lançado oficialmente no último trimestre de 2022, com um motor equipado com 1.3 turbo de até 185 cv e 27,5 mkgf de torque, o mesmo dos SUVs Compass, Commander, Renegade e da Picape Toro; conheça em primeira mão o carro.

Como serão as definições do Pulse Abarth?

O SUV chega para os amantes de carro com uma pegada esportiva, sendo o primeiro da Abarth no mundo. O motor será 1.3 turboflex, com calibração normal e um propulsor que rende até 185 cv e 27,5 mkgf. Como a maioria dos carros esportivos, o automóvel deve ser automático, com transmissão de seis velocidades, porém, com uma nova calibragem. A suspensão deve perder alguns centímetros e o sistema deve ficar mais duro e preciso.

Como serão as definições visuais do Pulse Abarth?

Na parte visual, o Pulse Abarth tem a troca do símbolo da Fiat pelo escorpião da Abarth. Além disso, o veículo ganha novos para-choques, saída dupla de escape, entradas de ar no aro das caixas de rodas frontais e novas rodas com capa central simulando um parafuso. O carro estará disponível na cor branca, com faixas vermelhas na lateral e na versão com detalhes vermelhos espalhados por fora e por dentro, como na capa dos espelhos e a costura dos bancos. Veja o carro:

Pulse Abarth com faixa vermelha. (Foto: Divulgação)

Por que a Fiat mudou o nome para Pulse Abarth?

O Pulse perdeu o "Fiat" para se classificar na divisão esportiva da empresa, a Abarth. O nome vem do sobrenome de Carlo Abarth, que começou a preparar carros da Fiat para correr na Itália e virou um marco esportivo nas competições.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal)