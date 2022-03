Carro elétrico: veja a diferença de custo na comparação com um veículo movido a gasolina

Diante de mais um aumento no preço dos combustíveis, muitos consumidores podem estar se perguntando sobre as vantagens de um carro elétrico. Esse veículos, que vêm conquistando cada vez mais adeptos no Brasil, garantem uma grande economia, pelo menos comparando-se os cálculos médios de consumo. As informações são do Portal Canaltech.

Diferente dos carros com motores de combustão, onde para calcular o consumo basta dividir o número de quilômetros percorridos pela quantidade de litros adicionada ao tanque, nos carros elétricos o cálculo é pouco mais complicado. Não basta, por exemplo, dividir a autonomia total do veículo divulgada pelas montadoras pela capacidade da bateria.

O cálculo pode ser explicado usando como exemplo o Chevrolet Bolt, da General Motors, uma dos primeiros carros elétricos do Brasil, que tem uma bateria de 66 kWh e autonomia de 416 km. Nesse caso, o consumo não pode ser obtido da simples divisão de 416 por 66, que teria como resultado 6,30. É necessário fixar uma distância para referência, e as montadoras adotaram 100 km como padrão.

Dessa forma, o cálculo do consumo médio do Chevrolet Bolt em kWh seria feito por meio da conhecida regrinha de três: 66 kWh/x = 416 km/100 km. Isso implica que "x" é igual a 6600 / 416, que resulta em 15,8 kWh gastos a cada 100 quilômetros.

Consumo do elétrico x consumo a combustão

Para saber os custos dos dois diferentes tipos de veículos, será adicionado à fórmula valores genéricos para o combustível (nesse caso, a gasolina) e para o quilowatt/hora de eletricidade, uma vez que tanto o preço do litro do combustível quanto as tarifas utilizadas pelas fornecedoras de energia são diferentes nos vários estados do país.

Considerando, por exemplo, que um carro a gasolina rode os mesmos 100 quilômetros que o Chevrolet Bolt e consuma 10 litros de combustível. Isso significa dizer que ele teve uma média de 10 quilômetros percorridos por litro gasto.

Na ponta do lápis, supondo que a gasolina custasse R$ 5, o gasto do motorista teria sido de R$ 50 para rodar 100 quilômetros.

No caso do carro elétrico, estabelecendo o valor de cada kWh em R$ 0,50, o Chevrolet Bolt teria gasto 15,8 kWh em 100 quilômetros, ou 15,8 x 0,50. Em reais, o gasto deste motorista teria sido de R$ 7,90. Isso é seis vezes menos do que o do proprietário do carro abastecido com gasolina teve que desembolsar.