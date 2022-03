Veja sete dicas para economizar gasolina em meio a alta no preço dos combustíveis

Um dos maiores impactos provocados aos brasileiros por causa da guerra entre a Ucrânia e a Rússia envolvendo os preços dos combustíveis, que já vinha passando por sucessivos aumentos antes mesmo do conflito. Nesta quinta, os consumidores tiveram mais um duro golpe com o anúncio de reajuste de 18% para a gasolina e 24,9% no diesel, anunciado pela Petrobrás. A medida provocou uma corrida aos postos, que não perderam tempo em repassar o aumento para as bombas.

VEJA MAIS

“O aumento ocasiona um gasto extra que deve ser avaliado antes de entrar no orçamento, precisando repensar o uso dos veículos”, declarou o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Reinaldo Domingos.

Ele chama a atenção ainda para o previsível aumento nos preços dos produtos que consumimos, já que grande parte é transportado por caminhões movidos a diesel, e o provável aumento dos preços dos serviços de transporte, como ônibus e táxi.

Nesse cenário, o especialista diz que é preciso considerar formas de economizar no combustível. “Repense o uso do carro em determinadas situações, já que nem sempre é preciso fazer tudo com ele. Otimize as viagens, pegando ou oferecendo carona e fazendo rodízios com colegas de trabalho e amigos”, orienta Domingos.

Outra orientação é observar os custos gerais de veículos, não apenas envolvendo combustíveis. “Não olhar os gastos totais é uma armadilha, é preciso ter consciência sobre as diversas despesas envolvidas. As básicos são: prestações, seguro, combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e, até mesmo, possíveis multas”, alerta Reinaldo Domingos.

Segundo análises da ABEFIN, o custo de manutenção de um veículo já quitado é, em média, de 2% do valor de compra do mesmo. Dessa, forma a manutenção de um veículo de R$30 mil, por exemplo, tem um custo de aproximadamente R$600,00 mensais.

“Vejo que muitos mantêm o carro apenas por status e o resultado é o endividamento ou a necessidade de devolver esse bem. Há famílias que possuem mais de um carro e deixam um deles parado na garagem, sem perceber que estão perdendo dinheiro. Outras o trocam pelo transporte público ou por Táxi ou transporte por aplicativo e obtém grande economia, sem piorar sua qualidade de vida”, avalia o presidente da ABEFIN.

Caso a opção seja realmente ter o veículo, veja algumas dicas para economizar combustível:

Analise a necessidade de fazer tudo com o carro; realizar algumas caminhadas, além de ser saudável, pode gerar boa economia;

Alterne o uso do carro com o transporte público, assim terá diminuição no orçamento mensal no que se refere a gastos com locomoção;

Ofereça e pegue caronas com familiares, amigos e colegas de trabalho sempre que possível. Assim, além da economia, há maior sociabilização;

Dirija e utilize o veículo com consciência. Algumas ações geram maior consumo de combústivel, como manter o ar-condicionado ligado e trocar de marcha na velocidade inadequada;

Abasteça em postos de sua confiança, garantindo a qualidade da gasolina que está comprando;

Mantenha os pneus calibrados, pois se estiverem abaixo do recomendado pelo fabricante, há resistência na rolagem e o carro consume mais combustível. Isso sem contar o desgaste dos pneus, que são caros;

Mantenha o carro sempre revisado, pois um motor mal regulado pode gastar mais combustível. Assim também evita imprevistos que podem estourar as finanças.

FONTE: ABEFIN