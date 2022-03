Postos que reajustarem o valor do combustível hoje podem ser multados; entenda

Passa valer, nesta sexta-feira (11), o novo reajuste do preço médio do litro do combustível da Petrobras. Reajuste de 18% para a gasolina e 24,9% no diesel. Mas o consumidor que pagar pelo produto com aumento, ainda hoje (10/03), deve denunciar. Essa antecipação no preço dos combustíveis é considerada abusiva.

No Pará, a equipe do O Liberal flagrou alguns postos praticando preços que ultrapassaram os R$ 8. Pelas redes sociais, usuários também registraram as longas filas de automóveis na Av. Augusto Montenegro, para garantir o combustível no preço atual.





O que fazer se presenciar um posto com valor do combustível reajustado antes do prazo?

Segundo o Procon de São Paulo (SP), os consumidores que compraram ou presenciaram um posto com o preço reajustado nesta quinta-feira (10), devem fazer a denúncia pelo site ou ir até a sede do órgão do município em que reside. É preciso anexar fotos dos preços da bomba ou da nota de compra.

O Procon atende denúncia on-line?

Qualquer denúncia ao consumidor pode ser feita pela internet, no site www.consumidor.gov.br, do Governo Federal.

Onde funciona o Procon-PA?

A sede da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor fica na Trav. Lomas Valentinas, n° 1.150 - Pedreira / Belém. A população também pode acioná-la via disque-denúncia 151 e pelo whatsapp (91) 99230-0151.