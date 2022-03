Após anúncio nacional de reajuste, gasolina chega a R$ 8 em Marabá

Vários postos pelo País já estão aumentando o preço do litro da gasolina um dia antes de o valor entrar em vigor nas distribuidoras. Em Marabá, já há postos que se anteciparam o reajuste e passaram a cobrar R$ 7 até R$ 8 o litro. Diante de notícias de que alguns postos de combustíveis estão aumentando os preços nesta quinta-feira, 10, antes da entrada em vigor do reajuste anunciado pela Petrobras, o Procon de São Paulo orienta os consumidores a denunciarem a prática. As informações são da Agência Estado e Correio de Carajás.

Nesta quinta, a Petrobras anunciou que a partir da sexta-feira, o preço nas suas refinarias serão elevados em 18,7% na gasolina; 24,9% no diesel e 16% no Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha.

"Os postos de combustível que estão reajustando os produtos hoje estão incorrendo em prática abusiva e especulativa", diz o Procon-SP em nota.

O preço médio em Marabá era de R$ 6,85, no litro antes do anúncio da Petrobras. Agora o preço do litro da gasolina pode ser visto a R$ 7, R$ 8.

“O atual cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia tem como reflexo, além de inúmeras questões humanitárias, a elevação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que já ultrapassa a marca recorde de U$ 130,00 (cento e trinta dólares) a unidade. O preço do combustível no Brasil é diretamente dependente do preço do barril do petróleo no mercado internacional, em razão da política de preços da Petrobras. Porém, até o momento a Petrobras não sinalizou qual será sua posição quanto ao preço de refinaria, não existindo anúncio sobre eventual aumento de preços de imediato”, disse, em nota o SindiCombustíveis do Pará.

A nota do sindicato afirma que vários Postos do Estado foram surpreendidos por aumentos no preço de venda das distribuidoras, “sob argumento da elevação do preço do petróleo. Isto significa que, antes mesmo de haver definição da Petrobras sobre o repasse do aumento no mercado externo ao preço da refinaria no Brasil, as distribuidoras já elevaram o preço de venda aos postos”.