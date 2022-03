Gasolina em Belém já custa mais de R$ 8, mesmo antes de aumento oficial da Petrobras

Os motoristas que transitam na Região Metropolitana de Belém (RMB) foram surpreendidos com aumento de preços da gasolina comun nesta quinta-feira (10). Alguns postos praticavam valores acima de R$ 7, com o maior preço a R$ 8,099, o litro, registrado pela reportagem. Na capital, filas enormes de automóveis se formaram. Em Marabá, onde o valor máximo era de R$ 6,85, também foram vistos postos vendendo o produto entre R$ 7 e R$ 8. A Petrobras anunciou reajustes nos preços dos combustíveis, gasolina e diesel, mas demarcou que valeriam apenas a partir desta sexta-feira (11).

Um posto de gasolina localizado no centro de Belém aumentou o preço do litro da gasolina comum ainda na manhã desta quinta-feira. Enquanto no dia anterior as placas informavam o valor de R$ 6,69 o litro, no dia seguinte o preço passou a ser de R$ 7,19. O estudante Paulo Galende Filho, de 24 anos, foi surpreendido com a mudança.

“Eu moro próximo daqui e abasteço sempre nesse posto e em outro, também na mesma área. Hoje levei um susto com essa mudança para mais de R$ 7. O problema é que a gente acaba pagando, por uma questão de comodidade. O que eu vejo é que alguns postos, mesmo antes de ser anunciado o aumento pela Petrobrás, já começaram a aumentar”, opina.