'Alguns querem que eu vá lá na Petrobras dar um murro na mesa', diz Jair Bolsonaro

Em nome da dignidade

Uma força-tarefa federal resgatou nove pessoas em situação análoga à escravidão em Uruará, no sudoeste do Pará.

Ruim para o consumidor

O preço do litro do açaí do tipo “médio” voltou a subir e, agora, custa R$ 26 em alguns pontos de vendas de Belém.

Presidente Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"Alguns querem que eu vá lá na Petrobras dar um murro na mesa e resolva. Não é assim. Se resolvesse, até faria. Mas não vai resolver...”

Foi o que disse, ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro ao comentar, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o reajuste nos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha anunciado pela Petrobras e que começará a vigorar hoje em todo o Brasil.

ENERGIA

“Gato”

O senador Zequinha Marinho (PL-PA) articula junto aos membros da Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado para que seja pautado, na próxima semana, o projeto que proíbe a cobrança, aos consumidores, das perdas não-técnicas de energia elétrica, que ocorrem principalmente graças aos chamados “gatos”. De autoria do senador paraense, o projeto tramita desde 2019, já foi aprovado na Comissão de Fiscalização e Controle e, se passar na CI, vai diretamente para a Câmara dos Deputados, uma vez que segue tramitação em decisão terminativa. Ou seja, não precisa ser analisado em plenário.

Prejuízos

Atualmente, por força de resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), essas perdas são repassadas aos consumidores na forma de aumento na tarifa. De acordo com a distribuidora de energia, o índice de perdas globais no Pará chega a 30,1%, encarecendo ainda mais a fatura paga pelo consumidor.

ANANINDEUA

Radares

Começarão a funcionar, nesta segunda-feira, 14, os novos radares de monitoramento de velocidade no trânsito instalados em vias de intenso fluxo de veículos do município de Ananindeua. Os radares foram instalados no início deste ano, mas os motoristas flagrados com excesso de velocidade não estavam sendo notificados. A prefeitura informou que a ideia é que os motoristas se familiarizassem com os equipamentos e velocidade das vias.

Infrações

Ao todo foram instalados 18 radares em vias como a rodovia dos Trabalhadores e avenida Independência. Além dos limites de velocidade, os radares registram infrações como avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. As multas podem chegar a R$ 293,47.

OAB DO PARÁ

Prerrogativas

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado do Pará realizou, nesta semana, no Fórum Cível da Capital, em Belém, a primeira “Blitz de Prerrogativas” no triênio 2022-2024. Participaram diretores e integrantes da Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas, Coordenadoria de Prerrogativas da Mulher Advogada, Comissão de Processo Civil e Comissão de Relação com o Poder Judiciário. Os advogados estiveram na 1ª, 2ª e 3ª Unidades de Processamento Judicial (UPJs) Cível, Empresarial e Previdenciária. O objetivo é discutir alternativas para solucionar problemas relacionados ao atendimento e melhorar os serviços à população.

STARTUPS

Desenvolvimento

Estão abertas as inscrições para o “LibVenture”, o programa do Grupo Liberal e Açaí Valley criado para impulsionar as startups no Norte do País. O “LibVenture” é a primeira iniciativa desse tipo no setor privado da região. O foco são as empresas de tecnologia e inovação. As startups interessadas em participar da seleção devem preencher formulário no site www.libventure.com. Os projetos selecionados receberão uma série de apoios que vão de espaço gratuito em coworking à visibilidade nas mídias e canais de comunicação do Grupo Liberal.

COOPERAÇÃO

Tribunais

A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), desembargadora Graziela Leite Colares, assinou o inédito termo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Pará, Tribunal Regional Eleitoral do Pará e Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios do Pará, todos presididos por mulheres. O objetivo é facilitar a utilização de recursos, o que inclui, por exemplo, compartilhamento de espaços físicos e realização conjunta de capacitações.

Reclamações

E, por falar em TRT8, apesar do retorno do atendimento presencial em todas as unidades nos Estados do Pará e Amapá, desde o último dia 7, a Corte vai intensificar a divulgação de canais de recebimento de reclamações trabalhistas on-line.

AULAS

Fiscalização

O Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Pará anunciou que vai fiscalizar as ações adotadas pelas prefeituras no retorno dos estudantes às aulas presenciais. Entre os itens a serem avaliados estão a adoção de medidas sanitárias, alimentação e transporte escolar. Os detalhes da fiscalização foram publicados no Diário Oficial Eletrônico do TCM do Pará.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária divulgou, ontem, um edital de convocação dos candidatos que farão a prova de aptidão física do concurso público para o cargo de policial penal. A prova é a quarta etapa do concurso que oferta 1.646 vagas imediatas e 299 vagas para o cadastro de reserva.

► O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) lançou a campanha “Dignidade Feminina” para arrecadar absorventes que serão distribuídos a mulheres em situação de vulnerabilidade social. As doações poderão ser feitas até o próximo dia 28 no Serviço Médico do prédio-sede do TJPA, na Secretaria de Gestão de Pessoas e nas secretarias do Fórum Cível.

► Será aberta hoje e vai até domingo, 13, a Convenção Nerd de Cultura e Tecnologia da Amazônia. Serão três dias com programações para o universo Geek. Entre as atrações, está Steve Baughman, que foi produtor musical de Michael Jackson.

► O Governo do Pará anunciou, ontem, que fará, neste fim de semana, um mutirão de vacinação contra a covid-19. O foco são as crianças com idade entre cinco e onze anos e adultos com as doses atrasadas dos imunizantes contra o novo coronavírus. O atendimento será feito de hoje até domingo nos postos de saúde dos 144 municípios paraenses.

► A Equatorial Pará anunciou, ontem, que vai implantar uma subestação de energia na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste paraense. Segundo a empresa, serão investidos cerca de R$ 10,3 milhões na construção, que começará em outubro deste ano, com previsão de término em janeiro de 2023. A nova subestação beneficiará cerca de 28 mil unidades consumidoras.