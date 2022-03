BBB 22: Saiba quem é o dummy 'gato' que já foi paquerado por Juliette e Sarah Andrade

Durante o teste da "Prova do Anjo" de sábado (12/03), do BBB 22, a TV Globo deixou vazar o rosto dos famosos dummies, pessoas que trabalham caracterizados da cabeça aos pés no programa. A falha da "revelação" da identidade causou alvoroço na internet e foi parar entre os assunto mais comentados do Twitter, porém, um “dummy gato” em questão, que já foi paquerado por Juliette e Sarah Andrade, chamou a atenção dos internautas; saiba quem é.

Quem é o dummy gato do BBB?

Segundo o IG, o dummy gato é o ator Ítalo Villani, de 39 anos. Ele também trabalhou na edição de 2021 do reality e foi paquerado por Sarah Andrade e Juliette, chegando a receber o apelido de "dummy sarado" pela vencedora da edição. "Sarah, entrou um gatinho ali. O Dummy nem olhou e eu e Sarah dando todo nosso potencial", disse Juliette após ter contato com o dummy.

Além do programa, o ator também contracenou com Tata Werneck na novela "Amor à Vida" e atuou em "Seus Salve o Rei", "Boogie Oogie", "Sangue Bom" e "Rock Store". No currículo, ele garante 17 curtas-metragens e mais de dez peças teatrais, além da participação em novelas da Record. Confira o instagram do dummy: