Veja quem é o Dummy que entrou no BBB 22 se passando por Jade Picon

Na tarde desta quinta-feira (10/03), os fãs do BBB 22 aguardavam ansiosamente a entrada de um dummy que iria se passar por Jade Picon, retornando de um paredão falso, e “trollar” os brothers no reality. No entanto, a diferença de altura fez com que todos percebessem que não se tratava da influencer e desanimassem imediatamente. Veja quem é o Dummy que entrou no BBB se passando por Jade Picon:

VEJA MAIS

A dinâmica foi pensada após quase todos os confinados acharem que a influencer estaria em um paredão falso e que retornaria ao programa nesta quinta. Mas, assim que o Dummy entrou na área externa do reality, todos perceberam que a pessoa era “alta demais” para ser Jade Picon. Acontece que quem estava por trás da máscara era Ana Clara, apresentadora e ex-bbb 18.

Ana Clara vestida de Dummy (Reprodução: Internet)

Ana Clara tem 1, 70 m de altura, enquanto que Jade Picon possui 1,60 m. E esses 10 centímetros de diferença foram cruciais para jogar um balde de água fria na trollagem. Na Web, o que entregou a identidade de Ana Clara foi a tatuagem, que aparece no vídeo divulgado nas redes sociais do BBB.

Porém, Eslovênia já levantou outra teoria de que Jade Picon, que foi a sétima eliminada do BBB 22, retornará à casa ainda esta noite. Segundo ela, a dinâmica desta tarde seria apenas para despistar os brothers.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)