Web reage a tombos consecutivos de Vyni no ao vivo do Big Brother Brasil 22

Arthur Aguiar e Jade Picon são protagonistas do Big Brother Brasil 22. Eles conseguem ditar grande parte das relações dentro da casa. Porém, Vyni, que era a grande aposta de entretenimento, não entregou absolutamente nada até hoje no programa.

VEJA MAIS

Na web, inclusive, as críticas são as mais diversas para o “influencer da baixa renda”. As pessoas dizem que Vyni sempre força coisas engraçadas no ao vivo, como bater com a cara na porta ou falar coisas sem nexo. A equipe dele, chegou a postar um vídeo semana passada, em que ele aparece levando “tombos”, para justificar tantas “caras batidas” no BBB 22.

Na Prova do Anjo, o fato dele falar sem parar também irritou os internautas.

Porém, neste domingo, 06, o brother mais uma vez tentou ser engraçado e a web reagiu, principalmente porque Tadeu Schmidt ignorou o cearense.

Ao entrar no confessionário, Vyni tropeçou e caiu da cadeira: "oi, desculpa, é que eu fico tentando parecer elegante e fico mais abestalhado do que nunca".

Veja como os internautas reagiram: