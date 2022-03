Vinicius, do BBB 22, fala sobre relacionamento com Eliezer no Mais Você com Ana Maria Braga

Vinicius, também conhecido como influencer de baixa renda nas redes sociais, foi o grande eliminado da semana do oitavo paredão do BBB 22. O brother saiu com 55,87% dos votos, de uma berlinda composta por Pedro Scooby e Gustavo. Na manhã de quarta-feira, o brother foi o grande convidado a tomar café no programa Mais Você, da Ana Mariga Braga, e revelou detalhes sobre seu relacionamento com o participante Eliezer.

A amizade entre Eliezer e Vinicius foi apontada como uma paixão platônica pelos telespectadores e também pelos confinados da casa, onde muitos até mesmo ressaltaram um possível ciúmes do cearense em relação ao affair do design com Natália. Na conversa com a apresentadora, ele descartou qualquer interesse amoroso no amigo. "Eu realmente não consigo explicar, existem coisas que por mais que a gente tente, a gente não consegue explicar a razão delas. A minha amizade com ele dentro de casa é uma dessas coisas. A gente não consegue explicar a nossa conexão, essa troca que a gente teve com um ali ajudando o outro, é uma coisa inexplicável", comentou ele, revelando que tudo dentro do reality é mais intenso e tende a se dimensionar cada vez mais.

Ana Maria Braga conversando com o oitavo eliminado do BBB 22, Vinicius. (Foto: Globo)

"Depois que eu saí e vi que havia uma ideia, uma interpretação meio equivocada da minha relação com ele, como se existisse algum tipo de interesse além da amizade, interesse amoroso, físico, eu fiquei "gente?", não era isso, nunca foi isso", detalhou Vinicius, desabafando que sempre se entrega de corpo e alma aos seus amigos, pois gosta de ser acolhedor.

Ainda no papo, ele comentou sobre ter se assumido ser gay para a família quando entrou no reality e definiu Arthur Aguiar como inteligente durante a dinâmica e Natália como alguém que sabe causar e sem medo, além de apontar que o próximo eliminado seria Gustavo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)