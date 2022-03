Briga, alfinetada e paredão falso: veja o que aconteceu no BBB ontem, terça-feira (15/03)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (15/03), um dia cheio de brigas na 22ª edição do BBB. O programa também foi marcado pela eliminação do oitavo paredão e especulações de paredão falso. Veja o que aconteceu:

Lucas pensa em desistir e alfineta Arthur Aguiar

Lucas e Eslovênia no quarto do líder. (Foto: Gshow)

Após toda a confusão entre Lucas, Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André, o líder da semana demonstrou estar abalado com a situação e confessou que, se agir de acordo com o seu coração, apertaria o botão de desistência para sair do BBB 22. "Se pensar com o coração, aperto o botão e vou embora. Se eu parar para pensar estrategicamente, existem as consequências. Porque é difícil separar as coisas de jogo e coração, e isso acaba me deixando tenso, triste, e eu não sou assim", desabafou o capixaba para sua affair no reality, Eslovênia. Ainda na conversa, o jogo de Arthur Aguiar foi um dos mais comentados pelo casal e Lucas analisou o desempenho do ator. "Ele é muito jogador, mas, não sei se eu gostaria, se eu vejo ele como campeão aqui do Big Brother. O que movimentava muito ele era a briga com Jade. Sabe, quando os dois juntos fazem uma coisa legal e, quando um sai, o outro meio que dá uma estagnada? Então, não sei quais vão ser os próximos passos dele, entendeu? Vamos ver", revelou ele.

Mais tarde, em um papo com Lina, o líder voltou a falar sobre as possíveis alfinetadas que Arthur Aguiar teria dado ao imunizar Paulo André, o que foi o grande estopim da briga dos participantes. "Eu me senti tocado naquela parte. Eu sei que o discurso não foi uma indireta para mim. A motivação que ele menosprezou o discurso dele, foi a motivação que me levou também a chegar até à final. Quando ele fala que acha que peguei o discurso, que foi indireta pra mim... eu acho maldade isso. Ele que conviveu comigo, todo mundo que convive ali comigo. Qual o sentido?", comentou. Lina concordou com a fala do estudante de medicina e apontou que nesses momentos Arthur Aguiar se aproveita para manipular as situações.

Jessilane se irrita com fala de Linn da Quebrada

Não é novidade para os telespectadores que a relação entre as comadres, grupo formado por Lina, Jessilane e Natália, é no estilo entre tapas e beijos. Depois de se irritar com algumas atitudes de Natália, chegando a afirmar que a designer de unhas tentava controlar suas emoções, Jessilane voltou a reclamar de uma fala de Lina. O desentendimento aconteceu quando as duas conversavam sobre o paredão e traçavam estratégias para conseguir ganhar o líder ou o anjo. "Ai, mulher, se a gente não for para o paredão na semana que vem... está tudo certo", comentou a professora de Biologia. "Eu, vai ser difícil, você sabe", avisou a cantora. "Se a gente ganhar Líder e Anjo, a gente consegue", apontou a baiana. Lina perguntou se ambas iriam se esforçar para sair vitoriosas nas dinâmicas e Jessilane rebateu. "Ah, eu sempre me esforço, mulher. Eu fico triste também quando você fala isso, sabia?", reclamou a bióloga. "Mas eu falei a gente", repetiu Lina, se justificando. "Mas, quando você fala isso, tipo assim: 'Você também tem que fazer por onde'. Fico sentindo que parece que não estou fazendo o meu melhor, sabe? E eu sei o que eu estou fazendo. Isso me deixa chateada, porque parece que eu vou para a prova só por ir, e não é", desabafou Jessilane.

Brothers se reconciliam antes da eliminação

Pedro Scooby e Lucas tentando se reconciliar. (Foto: Gshow)

Antes do resultado da eliminação do oitavo paredão, Lucas resolveu chamar Pedro Scooby para se explicar e tentar se reconciliar após indicar o surfista para a berlinda. No discurso, o estudante de medicina afirmou que Scooby permanecia indiferente no jogo, o que acabou gerando uma briga generalizada entre o atleta, Arthur Aguiar, Paulo André e o líder. "Meus sentimentos por você não mudaram, gosto muito de você, eu sei da sua história de vida. Quero pedir desculpas, porque, às vezes, eu me expressei da forma errada. Quando eu falo de indiferença, não tenho lugar para julgar... a sua forma de levar é diferente da minha", justificou o brother. Pedro Scooby ouviu as explicações do amigo e rebateu afirmando que o surf salvou sua vida, revelando ainda que estava no melhor momento da carreira quando decidiu estar na casa mais vigiada do Brasil. "Eu estava no topo da minha carreira, meus patrocínios, minha imagem, casado, 3 filhos... abri mão disso tudo. E teve coisa que eu tive que negar. A partir do momento que eu aceitei, eu quis muito estar aqui", disse ele. Os dois conseguiram se entender e fizeram "as pazes" antes da eliminação.

Arthur Aguiar e Gustavo se desentendem

Durante a noite, antes do programa ao vivo, Arthur Aguiar resolveu conversar com Eliezer e Gustavo enquanto ambos tomavam banho. Lá, o ator revelou que estava cansado emocionalmente, pois há oito semanas os participantes continuam falando a mesma coisa e parecem não entender que estão erradas, mesmo vendo que seus "adversários" estão saindo do jogo. "Para mim, como ser humano é muito ruim. Dói, mexe em feridas que eu tenho. Mas como jogador, para mim, é excelente. Quanto mais falarem, melhor. Todas as pessoas que falaram um monte de mim bateram no Paredão e saíram. Sem exceção, todas.", comentou. O papo continuou e Gustavo pediu para entrar na conversa. "Posso compartilhar algo com você? Você disse que foi o cara que mais sofreu com desinformação dentro da casa, de gente falando coisa que não era. O que você fez com o Lucas, quando falou que levantaram o nome dele, não foi desinformação?", questionou o curitibano. [Durante o domingo, Lucas citou que um dos motivos de indicar Pedro Scooby seria o fato de Arthur ter falado que o nome do estudante de medicina já havia sido cogitado para voto no quarto Grunge]. "Não foi. Já falei com o PA sobre isso", rebateu o ator. O empresário continuou: "A desinformação é você dar uma informação e não dar os detalhes". "Eu não cheguei para o Lucas para dar uma informação. A gente estava falando sobre um assunto, onde eu estava falando sobre lealdade e, dentro desse assunto, a gente estava falando sobre o Tiago [Abravanel]. Aí eu falei uma coisa que aconteceu. Ele pegou essa coisa e tirou de contexto", disse Arthur na defensiva. "Você foi se fazer de 'lealzão' só que não deu e a informação completa", apontou Gustavo. "Eu sou leal. Essa é sua opinião. Quando você sair, você assiste. Tudo que eu falo, eu faço", justificou o ex-integrante de Rebelde.

Logo depois do quase desentendimento, Arthur foi até a área externa da casa contar o ocorrido para os seus aliados e Gustavo retornou para alfinetar o brother. "Quer falar um negócio, fala comigo", disse ele. O ator respondeu: "Eu falo, não tenho problema nenhum. Só estava contando o que aconteceu no banheiro. Tenho problema nenhum de falar na tua cara, eu falo tudo. Eu o fiz lembrar da história e do que aconteceu". Os dois começaram a bater boca sobre a situação com Lucas, com Gustavo ressaltando que o ator deu uma informação incompleta para o amigo. "Você nem estava na história. Você está contando uma parada que nem sabe". Gustavo, então, rebateu. "Ninguém sabe das coisas que acontecem com você". Arthur, mais exaltado, voltou a falar sobre a saída dos adversários. "O público sabe. Deve ser maior coincidência. Todo mundo que fala um monte de mim bate no Paredão e sai".

Vinicius é eliminado com 55,87% dos votos

Vinicius é o grande eliminado da semana. (Foto: Gshow)

O resultado do oitavo paredão da semana foi revelado por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de terça-feira e não contou com nenhuma surpresa. Como o esperado, Vinicius foi o eliminado da semana com 55,87% dos votos, seguido de Gustavo com 39,51% e Pedro Scooby com 4,62%. O quarto Lollipop recebeu a notícia com bastante emoção e cogitaram até mesmo ser um paredão falso, já que acreditavam que o brother era um dos favoritos do reality.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)