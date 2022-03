Expulsa por agressão? Saiba o que pode acontecer com Natália após a briga no BBB 22

Durante a madrugada de quinta-feira (17/03), Natália foi a grande responsável por protagonizar a maior briga da 22ª edição do BBB ao discutir seriamente com suas amigas Jessilane e Linn da Quebrada. O momento foi tão tenso que a participante foi proibida de ingerir álcool pela produção, algo inédito, e arremessou objetos, deu chutes nas portas e, sem querer, deu um tapa em Jessilane. Com o descontrole, não demorou muito para o público começar a pedir a expulsão da sister do jogo por agressão; saiba o que pode acontecer com a participante.

Expulsão por agressão

Uma das alternativas dadas pelos internautas foi a expulsão da designer de unhas do Big Brother Brasil 22. Apesar da aclamação, segundo as regras do programa, um participante só pode ser expulso do reality quando agride intencionalmente outro confinado. Porém, se for colocado em pautas as saídas de Maria e Hariany, a expulsão pode sim ser levada em conta pela equipe.

Quebra de objetos

Logo no início do reality, Natália teve uma reação semelhante ao se revoltar por se sentir sozinha na casa e ver um beijo entre Eslovênia e Lucas. Na ocasião, ela perdeu estalecas. Já no BBB 14, em uma briga entre Cássio e Marcelo, Diego afirmou que quebrar algo de propósito daria expulsão ao participante e que o item estava no contrato do programa, no entanto, não é possível confirmar essa informação.

Expulsão de Maria deixou o BBB desfalcado

A expulsão de Maria e a saída de Tiago Abravanel fez a nova edição do BBB ficar desfalcada. Por isso, os dois fatos devem ser levados em consideração e favorecer Natália em uma possível punição no jogo.

