Ex-BBBs voltam ao reality nesta quinta-feira; entenda a dinâmica

O BBB 22 segue inovando. A TV Globo anunciou que nesta quinta-feira, 17, os participantes que deixaram a competição estarão de volta ao programa, mas de uma maneira especial.

Os ex-BBB’s Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado desta terça-feira (15) vão se reunir novamente para uma dinâmica no programa. Eles estarão no estúdio de onde Tadeu Schmidt comanda o reality para uma missão importante para o futuro do jogo.

O motivo só será desvendado pelo apresentador no Big Brother Brasil 22 desta quinta.

