Adicional noturno? Tadeu Schmidt ganha 'puxadinho' para dormir na Globo: 'Fiquei direto'

Tadeu Schmidt parece estar tendo muito trabalho na reta final do "Big Brother Brasil 22", prova disso é que ele acabou dormindo no serviço para cumprir a agenda do programa. Na madrugada deste sábado (9), o apresentador compartilhou em seu Instagram uma foto do quartinho improvisado.

Na foto, Tadeu aparece até bastante confortável, usando um roupão do líder igual ao dos participantes do reality, e chinelo de dedo. No cenário, é possível ver ainda uma cama improvisada em um camarim, e também cabides pedurados em uma arara. Veja:

Tadeu explicou que o motivo de ter ganhado um quarto improvisado nos estúdios da Globo. A correria do programa, junto ao trânsito do Rio de Janeiro, não o deixaram voltar para casa. Então, ele decidiu passar a noite no local de trabalho.

"Prova do anjo à tarde… Formação de paredão à noite… Trânsito de sexta-feira… Hoje não deu pra voltar em casa. Fiquei direto nos Estúdios Globo. Tirei aquele cochilinho e daqui a pouco encontro vocês!", brincou o apresentador na legenda.