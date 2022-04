BBB 22: Jogo da Discórdia causa dúvida, 'trolagem' e confronto nos brothers; vídeo

O ‘Jogo da Discórdia’, desta segunda-feira (18), foi diferente no Big Brother Brasil. Apesar do programa ter sido rápido, os TOP 6 deram o que falar na dinâmica, no game. Desconfortáveis, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Eliezer, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby tiveram que responder algumas perguntas do apresentador Tadeu Schmidt. Entre elas: ‘qual das mulheres eles têm mais saudade’; ‘com quem dos não emparedados eles trocariam de lugar’ e explicar porque um dos três bbbs na berlinda poderiam sair amanhã (19). Veja como foi cada indicação:



‘Quem o participante tinha mais saudade no BBB 22’ (Mulheres)

Douglas Silva - Jessilane;

Eliezer – Eslovênia

Pedro Scooby – Jessilane;

Paulo André – Jade;

Gustavo – Paulo André;

Arthur Aguiar – Eslovênia;

'Se fosse possível escolher alguém, com quem os emparedados trocariam de lugar'

Eliezer puxaria o Douglas Silva;

Gustavo puxaria Arthur Aguiar;

Paulo André puxaria Douglas Silva;

Scooby tiraria o Gustavo e botaria o Douglas Silva.

Tadeu continuou perguntando a opinião dos brothers que ficaram salvos da berlinda. O apresentador quis saber o motivo da possível saída de cada um dos participantes.

Douglas Silva disse que se o ‘Eli’ sair do jogo foi por uma situação do reality sobre favoritismo. Não tem nada pessoal à declarar.

Já Arthur acredita que se ‘Gustavo’ sair será sobre o jogo, por união de torcidas, porque o participante movimentou o game. "Eu acho que, se o Gustavo sair amanhã, é por junção de torcidas. Ele também é explosivo, fala algumas coisas...Não tem um jeito fácil", disse o ator.

Douglas Silva também falou sobre o Paulo André. O amigo também acredita que houve junção de torcidas ou por estratégia do jogo, não vê algo negativo na jornada do atleta no reality.



Ao final do jogo, os seis participantes ficaram confusos com dinâmica, a anotação do apresentador e o rumo dessa 'brincadeira'. Pelas redes sociais, o diretor do BBB 22 J. Boninho vai pregar uma peça nos gamers.