Ex-bbb Larissa perde a lente do dente durante churrasco

Larissa, ex-sister do BBB 22, divulgou em sua rede social, que perdeu a lente de contato do seu dente, no último domingo (17). Mas ela tranquilizou os fãs dizendo que vai ser resolvido na próxima terça-feira.

"Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu, como sempre, comendo e aí o dente que eu estou agora é um dente provisório, o permanente mesmo eu vou colocar terça-feira. E você sabem que é dente de resina...e olha o que foi que aconteceu: eu mastiguei um negócio forte com dente da frente. Meu provisório...Mas é isso. Na terça-feira, vai ter uma solução, e está tudo bem', contou.