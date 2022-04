Rodrigo Mussi, ex-’BBB 22’, tenta sair do hospital à força e médicos aumentam sedativos

O irmão de Rodrigo Mussi, Diego, informou que o ex-BBB precisou ter a dose de sedativo aumentada nesta segunda-feira (18), porque estava muito agitado e precisava se acalmar. Mesmo apresentando uma boa recuperação, o estado de Rodrigo ainda é considerado delicado pela equipe médica.

VEJA MAIS

Em uma publicação nos stories do perfil de Rodrigo, Diego disse que o irmão estava querendo se levantar e ir embora do hospital, e que, por isso, a equipe decidiu aumentar a sua sedação.

"Rodrigo Mussi está mais agitado hoje, querendo levantar, ir embora e precisaram aumentar um pouco a sedação dele para se acalmar. Seu caso, mesmo extubado, ainda é delicado. Farão exames para o pulmão, devido ao acúmulo de catarro e tosses. Mas amanhã é um novo dia e ele vai melhorar a cada dia", afirmou Diego.

Evolução do quadro clínico

Rodrigo Mussi está se recuperando de um acidente de carro que sofreu no dia 31 de março. No domingo (17), o ex-”BBB 22” começou a respirar sem o tubo e a falar mesmo com dificuldades. Ele já conseguiu ficar de pé e dar alguns passos com a ajuda dos enfermeiros.

O irmão do Rodrigo compartilhou que o ex-participante do BBB está apresentando perda de memória.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)