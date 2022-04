Rodrigo Mussi foi extubado, já está falando e andando, mas ainda tem memória afetada

O ex-BBB Rodrigo Mussi voltou a falar e a caminhar neste domingo (17), dezessete dias após ter sido internado em decorrência de um grave acidente de carro ocorrido em São Paulo. Desde então ele vinha sendo mantido sob ventilação mecânica. Mas hoje, segundo informações repassadas pelo irmão, Diogo Mussi, em coletiva de imprensa, os médicos conseguiram finalmente extubá-lo. A equipe que acompanha o influenciador vinha tentando retirar o o tubo de oxigênio há pelo menos uma semana, mas ele apresentou complicações que foram contornadas. As informações são dos portais UOL e Metrópoles.

"No domingo passado (10) foi feita uma tentativa de extubação, mas, ele teve uma falência respiratória por um edema na glote, um inchaço causado pelo próprio tubo. Causa uma inflamação, aí fechou e ele não conseguia respirar, tiveram que entubar novamente. Para você ter uma nova extubação, precisa ter todo o quadro clínico favorável, todos os testes corretos", explicou o irmão.

Desde a última quarta-feira (13) os médicos vinham tentando retirá-lo do respirador. "Tiraram o tubo, ele conseguiu responder bem e hoje ele está extubado, falando e andando com a ajuda da fisioterapeuta", contou. O perfil oficial do influencer no Instagram traz hoje uma nota que comemora a evolução do quadro clínico.

A previsão é que Rodrigo tenha alta da UTI em dois ou três dias, quando será transferido para um apartamento onde dará seguimentos ao tratamento fisioterápico. "O que está segurando ele na UTI neste momento é a questão neurológica. Como ele teve sangramentos em várias partes do cérebro, essa resposta sobre sequelas já é mais difícil. Ele confusão mental e falha de memória, mas é natural pelo trauma que sofreu", explicou Diogo.

O Diogo Mussi relatou que Rodrigo não se recorda do acidente que sofreu e também não lembra com clareza de sua participação no reality Big Brother Brasil 22. Mas credita que os sintomas serão passageiros por conta do histórico, da idade e das boas condições de saúde do irmão. “Ele vai precisar de ajuda mais próxima, mas depois ele vai ficar independente”, disse.