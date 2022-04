Rodrigo Mussi, ex-BBB 22, está ‘mais calmo’ e pode receber alta em breve, diz irmão

As notícias são positivas para Rodrigo Mussi. Nesta terça-feira (19), o irmão do ex-BBB 22, Diego, informou, nas redes sociais, que Rodrigo, agora, está “mais calmo e um pouco menos confuso” com o acidente. Inclusive, há chances de o ex-BBB receber alta da UTI em breve.

Nos Stories, Diego afirmou que a “energia positiva e as orações” estão fazendo toda a diferença para o irmão. A família segue esperançosa, que em breve, Rodrigo possa receber alta e consiga aos poucos voltar às suas atividades. Confira:

Boletim médico de Rodrigo Mussi, ex-BBB 22, nesta terça-feira (19/04) (Reprodução/ Instagram @rodrigo.mussi)

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)