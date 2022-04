BBB 22: Em tempo recorde, Paulo André é o novo líder

A noite desta terça-feira (19) foi agitada no Big Brother Brasil. Após eliminação do advogado, Gustavo Marsengo com mais de 81% dos votos, os cinco últimos brothers participaram da Prova do Líder. O atleta Paulo André foi o mais rápido e ganhou a prova do líder da semana. Douglas Silva foi o último colocado na disputa e foi direto ao paredão.





Confira como ficou a classificação da Prova do Líder:

1º Lugar - Paulo André

2º Lugar - Arhur Aguiar

3º Lugar - Pedro Scooby

4º Lugar - Eliezer

5º Lugar - Douglas Silva

O apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras da disputa.

"Atenção às regras: você deverá encontrar um kit de bolas dentro da piscina de bolinhas. Depois, na sua pista, arremesse a bola sempre por baixo da trave. O objetivo é encaixar as quatro bolas nos quatros espaços que existem na pista. Se a bola descer pelo outro lado, você pode ir até lá, pegar a bola e arremessá-la novamente de qualquer um dos lados. Mas, atenção, o arremesso só pode ser feito por baixo das traves. vence a prova quem conseguir posicionar as quatro bolinhas no topo da pista e apertar o botão primeiro".