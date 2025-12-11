Prefeitura anuncia mudanças no trânsito durante o Festival Psica; veja o que muda

A Prefeitura de Belém vai alterar o trânsito a partir desta sexta-feira (12) durante o Festival Psica 2025, que será realizado de 12 a 14 de dezembro na Cidade Velha e no Estádio do Mangueirão. O evento reúne mais de 70 atrações, espalhadas entre o centro histórico e a área do estádio.

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) fará bloqueios, controle de cruzamentos e monitoramento de vias. A recomendação para quem vai ao festival ou precisa circular pelos bairros é antecipar a saída, respeitar a sinalização e seguir as orientações dos agentes.

Shows na Cidade Velha e no Mangueirão

Na sexta-feira (12), primeiro dia do festival, os shows gratuitos serão realizados em seis estações montadas na Cidade Velha: praça Felipe Patroni, Píer das Onze Janelas, Igreja de Santo Alexandre, praça do Relógio, praça do Carmo e Largo São João.

No sábado (13) e no domingo (14), as apresentações serão no Estádio do Mangueirão, com entrada mediante ingresso.

O que muda no trânsito? 🚧

As intervenções incluem:

Controle de cruzamentos estratégicos

Bloqueios pontuais

Organização do fluxo

Orientação para motoristas e pedestres

As intervenções contam com apoio de agentes de trânsito e equipes de fiscalização.

Como fica o trânsito na sexta-feira (12)

A partir das 16h, o entorno da Cidade Velha terá bloqueios e intervenções nos seguintes pontos:

Padre Champagnat x Portugal

João Diogo x 16 de Novembro

Dom Pedro II x 16 de Novembro

Felipe Patroni x 16 de Novembro

João Diogo x Ângelo Custódio

Joaquim Távora x Rodrigues dos Santos

Félix Rocque x Dr. Malcher

Siqueira Mendes x Dr. Assis

Os cruzamentos permanecerão bloqueados até 2h30.

Como fica o trânsito no sábado (13) e domingo (14)

A partir das 15h, o entorno do Mangueirão terá interdições nos seguintes locais:

Av. Transmangueirão x Av. Augusto Montenegro

Av. Transmangueirão x Rua do Canal Pantanal

As vias ficarão bloqueadas até o fim do evento.