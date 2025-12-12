Viviane Batidão não estará mais no Festival Psica 2025 nesta sexta-feira, 12; saiba a razão

A cantora Viviane Batidão, que se apresentaria nesta sexta-feira, 12, como uma das atrações principais do Festival Psica 2025 em seu dia de shows gratuitos, no bairro da Cidade Velha, em Belém, não estará mais presente no line-up do festival. Segundo nota oficial do Psica nas redes sociais, o voo que traria a artista de São Paulo para Belém precisou ser adiado em razão de um imprevisto.

"Em razão de mau tempo provocado por um ciclone extratropical, que vem causando fortes ventos, apagões e baixa visibilidade em diferentes regiões do país, especialmente no sul e sudeste, informamos que o show de Viviane Batidão, que tocaria hoje, 12 de dezembro, no palco Güera, da Cidade Velha, precisou ser cancelado, já que a artista não pôde decolar em um voo de São Paulo a Belém", disse o texto publicado no perfil do Instagram.

"Outra rainha a substituirá hoje, no Palco Güera, às 23h20. Teremos Xeiro Verde, com Hellen Patrícia", disse ainda o festival.