Coreógrafo de 'Foguinho' se encontra com Gaby Amarantos pela primeira vez

Emanuel Junior, conhecido como Killa Maniva, é dançarino e criou a coreografia viral do hit paraense

Lívia Ximenes
fonte

Emanoel Junior e Gaby Amarantos (Reprodução)

Pela primeira vez, o coreógrafo de “Foguinho” se encontrou pessoalmente com Gaby Amarantos. O dançarino Emanuel Junior, conhecido como Killa Maniva, viralizou na internet com os passos, que se tornaram a dança oficial do hit paraense. Gaby o agradeceu publicamente.

“Finalmente rolou meu encontro com a Gaby pra celebrarmos juntos a cultura do nosso estado”, escreveu o coreógrafo. Enquanto se abraçavam, Gaby demonstrou carinho e gratidão a Emanoel. Em seguida, eles dançaram juntos a música eleita Brega do Ano pelo Prêmio Multishow.

