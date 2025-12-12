Coreógrafo de 'Foguinho' se encontra com Gaby Amarantos pela primeira vez
Emanuel Junior, conhecido como Killa Maniva, é dançarino e criou a coreografia viral do hit paraense
Pela primeira vez, o coreógrafo de “Foguinho” se encontrou pessoalmente com Gaby Amarantos. O dançarino Emanuel Junior, conhecido como Killa Maniva, viralizou na internet com os passos, que se tornaram a dança oficial do hit paraense. Gaby o agradeceu publicamente.
“Finalmente rolou meu encontro com a Gaby pra celebrarmos juntos a cultura do nosso estado”, escreveu o coreógrafo. Enquanto se abraçavam, Gaby demonstrou carinho e gratidão a Emanoel. Em seguida, eles dançaram juntos a música eleita Brega do Ano pelo Prêmio Multishow.
