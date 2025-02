Andressa Urach se irrita ao descobrir possível traição do namorado: 'Deixa eu ver'

Andressa Urach e Cassiano França protagonizaram uma 'trollagem' que quase deu errado. O namorado de Urach, Cassiano, se divertia enquanto ela achava que tudo era verdade. Ele pregou a pegadinha para testar a reação da atriz de conteúdo adulto.

Cassiano ouviu um áudio do influencer +18, Fabricio Nunes, amigo que fazia parte da 'trollagem'. Na mensagem de voz, uma suposta admiradora secreta estaria interessada no namorado de Andressa. A reação da influencer chamou a atenção e arrancou risadas, porque o ator pornô já havia compartilhado com o público toda a armação: "Rapaziada, vou fazer uma trollagem com a Andressa".

Confira o vídeo:

No vídeo, ela queria resolver a situação e pediu o telefone do namorado para ver o que estava acontecendo. A reação de Andressa Urach sobre a suposta traição logo chamou a atenção dos internautas. Cassiano até tenta evitar o conflito, dizendo que já tinha excluído o áudio. Mesmo assim, não ficou barato para ele, pois a atriz prometeu que vai repreender o amigo envolvido na brincadeira.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas falaram que a brincadeira era de mau gosto e pediram bom senso para Cassiano, pois Andressa já enfrentou algumas dificuldades emocionais. Uma pessoa disse: "Tadinha da Andressa, o emocional dela é frágil por causa das coisas que já passou. Essas brincadeiras podem dar gatilhos nela".

Outras pessoas falaram que a intenção de Cassiano até poderia ser o humor, mas era preciso ter cuidado. Algumas pessoas disseram que gestos que não são considerados ofensivos nas relações pessoais podem ter consequências inesperadas, ainda mais quando tratados de maneira pública e compartilhados com todos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)