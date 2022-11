Paraense que gravou vídeo pedindo para conhecer Luciano Huck é convidada para ir ao ‘Domingão’

O sonho da paraense, que sensibilizou a internet ao gravar um vídeo pedindo para conhecer Luciano Huck e a cantora Gloria Groove, está prestes a se realizar. A produção do programa “Domingão do Huck”, da TV Globo, entrou em contato na última terça-feira (8) com a mãe de Ana Clara Aguiar da Silva, de 25 anos, dona Waldelina, convidando-as para conhecer o apresentador pessoalmente.

Por telefone, a mãe da jovem, que tem Síndrome de Down, informou que a viagem ocorrerá ainda neste mês de novembro. Ana Clara e Waldelina vão ao Rio de Janeiro (RJ) para visitar a sede do programa e ter a chance de conhecer os bastidores e participar das gravações ao lado de Luciano.

“Eu não sabia se ria ou chorava”. É assim que a mãe de Ana Clara descreve a sensação que sentiu ao receber o telefone da produção do ‘Domingão”. Waldelina afirmou que não esperava que o retorno do pedido da filha viesse tão rápido, mas que está se sentindo feliz por poder finalmente realizá-lo.

A jovem Ana Clara também não consegue esconder a felicidade ao receber a notícia boa. “Eu fiquei surpresa e muito animada. Eu não parava de sorrir após receber essa notícia”, afirmou visivelmente animada.

‘Um sonho construído em conjunto’

A coordenadora do setor de saúde e assistência da Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais (APAE) Belém, Carol Salomão, foi quem ajudou Ana Clara a gravar o vídeo dizendo que gostaria de conhecer Luciano Hulk e Gloria Groove. Para ela, é uma emoção sem tamanho perceber que logo mais se tornará realidade.

“Foi uma emoção que eu não consigo descrever. Nós fizemos o vídeo com essa intenção de chegar [até eles]. Mas eu nunca imaginava que iria chegar tão rápido e, quando a Gloria respondeu, foi uma festa. Todo mundo pulou, gritou. Quando a produção ligou e se identificou, eu fiquei nervosa e ao mesmo tempo muito feliz. E a gente organizou um momento de informar para ela. Precisávamos fazer essa surpresa”, disse Carol.

A assistente social e mais alguns funcionários da APAE combinaram de dar a notícia a Ana Clara por vídeo-chamada. A revelação foi toda gravada dentro da instituição, onde nasceu o sonho da paraense de querer conhecer os ídolos. Sentada, a jovem recebe uma ligação de vídeo e é avisada por Carol sobre o convite. “Partiu!”, vibra Ana Clara esbanjando felicidade.

“Nós estamos construindo esse momento há muito tempo. Seria maravilhoso se a gente tivesse lá para contar essa história com ela. Ela sonha com a nossa participação junto com ela. Ela já me disse: ‘tia, eu quero que você e a tia Marina estejam junto comigo nesse momento’. Inclusive, a Ana Clara quer levar a bandeira da APAE Belém e do Pará para esse grande momento”, informou Carol sobre a expectativa que está antecedendo a ida ao programa.