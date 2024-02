Duas pessoas ficam feridas em acidente com carro alegórico da Mangueira, no Rio de Janeiro

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um carro alegórico da Estação Primeira de Mangueira, após o desfile da escola de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Uma mulher ficou pendurada e precisou ser resgatada. Tudo ocorreu na madrugada desta terça-feira (13), durante a dispersão do desfile.

O acidente ocorreu quando as duas mulheres estavam sendo retiradas do último carro alegórico, que estava atrelado ao penúltimo. A estrutura bateu e abriu na dispersão. Na ocasião, uma pessoa ficou pendurada e outras duas caíram. A mulher que ficou pendurada foi resgatada e as outras duas receberam os primeiros socorros no posto médico montado no sambódromo. Logo em seguida, foram encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado na região central da capital fluminense.

Segundo o UOL, as duas mulheres estão estáveis e realizaram exames para verificar possíveis fraturas ou traumas. A estrutura onde o acidente ocorreu é a mesma que levava a cantora Alcione, homenageada pela Mangueira no desfile. Uma parte do resgate de uma das pessoas que estava no carro foi registrada pelo público.