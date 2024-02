Caio Castro e Alinne Rosa trocam beijos em trio elétrico de Salvador

Amizade colorida? Caio Castro e Alinne Rosa protagonizaram um beijaço no último domingo (11), durante o desfile do trio elétrico da cantora no circuito Barra-Ondina, em Salvador. O beijo inesperado aconteceu enquanto Alinne comandava o trio para os foliões-pipoca, acompanhado de um dueto com o ator em “Pense em Mim” e a clássica “Dança da Cordinha”, do grupo É O Tchan. "É beijo de amigo", disse Alinne ao público. “São 10 anos de amizade”, comentou o ator, levando o público ao delírio.

Nas redes sociais, Caio Castro compartilhou a foto de uma tatuagem entre os dois. “15 anos de inspiração”, escreveu ao mostrar uma caveira no dedo médio. Este foi o terceiro dia de apresentação de Alinne Rosa no Carnaval de Salvador, com o tema “Zodíaco do Vale: meu signo com o seu”.

Na noite de domingo (11), a cantora usou um look com o Dragão, uma menção ao quinto signo do Horóscopo Chinês, que, no Zodíaco, corresponde a Áries.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)