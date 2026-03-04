BBB 26: quem Samira barrou da Festa do Líder? Veja o escolhido

No Big Brother Brasil 26, nessa quarta-feira (4), Samira celebra o reinado com a Festa do Líder. Conforme dinâmica do programa, a sister deveria escolher um participante para cumprir o desafio do Barrado no Baile. A opção de Samira foi Alberto Cowboy.

“Pensei, pensei e refleti durante todo o meu dia. Ia colocar o Jonas porque ele me negou bebida em duas Festas seguidas. Ele falou 'você não merece' e outro você não deixou eu fazer meu drink, mas a justificativa que eu coloquei como requisito era gente que curtia Festa, gente que gosta de Festa e quem interage comigo. A pessoa que menos interage comigo é o Cowboy, é o Cowboy hoje”, justificou a sister. Cowboy deve cumprir a tarefa ou, caso contrário, não irá à festa.

Alberto Cowboy inicia o desafio do Barrado no Baile (Reprodução / Globo)

O brother tem que escrever em um caderno com 50 páginas e 16 linhas em cada uma a frase: “Por favor, deixe-me ir à Festa do Líder”. Cowboy já iniciou o desafio e disse que “vai ser meio punk”.