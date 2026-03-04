Que horas Breno e Juliano voltam para Casa do BBB 26? Brothers estão em Quarto Secreto
Breno Corã foi o escolhido pelo público no Paredão Falso e selecionou Juliano Floss para ir com ele ao espaço reservado
Breno Corã e Juliano Floss estão no Quarto Secreto do Big Brother Brasil 26. Nessa terça-feira (3), Breno foi “eliminado” em Paredão Falso e direcionado ao espaço reservado da Casa, onde tem acesso a conversas e imagens dos demais participantes. Na dinâmica, o brother pode escolher alguém para ficar com ele no local e selecionou Juliano.
O namorado de Marina Sena foi levado ao Quarto Secreto nessa quarta-feira (4), com a informação de que participaria de um desafio, crucial para a permanência dele no programa. Breno e Juliano retornam à Casa nesta noite, durante a programação ao vivo, que inicia às 22h25. Até o momento, não se sabe se a volta ocorrerá antes ou durante a Festa do Líder de Samira.
