Apresentadora Monique Evans revela detalhes de encontro com Babu: 'Ele foi nojento comigo"

A atriz e apresentadora Monique Evans surpreendeu os internautas após dar sua opinião sobre o que acha do ator Babu Santana, que está participando como veterano no Big Brother Brasil 26. Em um comentário publicado no X, a artista escreveu que já se encontrou com o brother uma vez durante o carnaval e que a experiência teria sido ruim, porque ele estava se sentindo um super star concedendo uma entrevista.

"Encontrei Babu num camarote da avenida. Ele se sentiu um super star [super estrela]. Dando entrevistas com toda a sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal humorado! Eu avisei que vocês iam se surpreender”, escreveu em um comentário do X.

Antipático e mal-humorado?

Nas plataformas digitais, não foi apenas Monique Evans que alegou ter tido uma experiência ruim com a antipatia e o mau humor de Babu Santana, até porque outras publicações também contavam histórias parecidas. Como exemplo disso, Monique resolveu republicar um comentário do X que dizia que o ator teria ignorado diversas pessoas que tentaram falar com ele na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Eu já vi o Babu na Barra da Tijuca… ele estava saindo de um barquinho na Ilha da Gigóia de acesso ao metrô. Algumas pessoas tentaram falar com ele e ele ignorou se achando a celebridade intocável (com aquela cara de bunda), enquanto a burguesinha da Ana Paula sempre atende todos”, escreveu uma pessoa no X.

Em seguida, a apresentadora concordou com as alegações e destacou que a jornalista Ana Paula Renault, a maior rival de Babu no BBB 26, é uma querida em comparação com a presença dele. “Exatamente! Ele foi nojento comigo! E a Ana é uma querida”, finalizou Evans.

