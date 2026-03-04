Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Apresentadora Monique Evans revela detalhes de encontro com Babu: 'Ele foi nojento comigo"

A atriz avisou que as pessoas iam se surpreender com a presença do ator no BBB 26

Victoria Rodrigues
fonte

A apresentadora revelou que Babu Santana estava antipático e mal humorado. (Foto: Reprodução/ Instagram | Gshow)

A atriz e apresentadora Monique Evans surpreendeu os internautas após dar sua opinião sobre o que acha do ator Babu Santana, que está participando como veterano no Big Brother Brasil 26. Em um comentário publicado no X, a artista escreveu que já se encontrou com o brother uma vez durante o carnaval e que a experiência teria sido ruim, porque ele estava se sentindo um super star concedendo uma entrevista.

"Encontrei Babu num camarote da avenida. Ele se sentiu um super star [super estrela]. Dando entrevistas com toda a sua antipatia. Não dava um sorriso. Super mal humorado! Eu avisei que vocês iam se surpreender”, escreveu em um comentário do X.

VEJA MAIS

image Ana Paula e Babu brigam e trocam ofensas no BBB 26: 'Covarde', 'come cérebro'

image VÍDEO: Babu provoca Chaiany no BBB 26 e leva resposta: 'Tem idade pra ser meu pai'
Interação entre os participantes movimentou a tarde deste domingo (1º); sister chamou ator de ‘papito’ durante conversa na área externa

image BBB 26: Tadeu Schmdit admite bronca da produção em Babu e Milena
Mais cedo, os participantes haviam mencionado o "esporro"

Antipático e mal-humorado?

Nas plataformas digitais, não foi apenas Monique Evans que alegou ter tido uma experiência ruim com a antipatia e o mau humor de Babu Santana, até porque outras publicações também contavam histórias parecidas. Como exemplo disso, Monique resolveu republicar um comentário do X que dizia que o ator teria ignorado diversas pessoas que tentaram falar com ele na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Eu já vi o Babu na Barra da Tijuca… ele estava saindo de um barquinho na Ilha da Gigóia de acesso ao metrô. Algumas pessoas tentaram falar com ele e ele ignorou se achando a celebridade intocável (com aquela cara de bunda), enquanto a burguesinha da Ana Paula sempre atende todos”, escreveu uma pessoa no X.

Em seguida, a apresentadora concordou com as alegações e destacou que a jornalista Ana Paula Renault, a maior rival de Babu no BBB 26, é uma querida em comparação com a presença dele. “Exatamente! Ele foi nojento comigo! E a Ana é uma querida”, finalizou Evans.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

babu santana

monique evans

exposição

encontro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Dona Onete segue estável e com boa resposta ao tratamento, diz assessoria

A artista paraense foi internada na última sexta-feira (27) com infecção urinária

04.03.26 13h40

MÚSICA

Liah Soares lança ‘Paraense’ com participação super especial de Dona Onete em homenagem às mulheres

A música tem produção musical de Dedê Borges, que imprime uma sonoridade contemporâneajunto as raízes do carimbó e dos ritmos amazônicos

04.03.26 12h29

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÍDA

Ana Paula Renault especula sobre dinâmica e ida de Juliano Floss ao Quarto Secreto

O dançarino deixou a casa do BBB 26 para encontrar o biólogo, que venceu o Paredão Falso

04.03.26 12h14

BIG BROTHER BRASIL

Que horas Juliano Floss vai entrar no Quarto Secreto do BBB 26? Entenda a dinâmica

O participante Breno foi o escolhido do paredão falso e convidou Juliano para espionar os brothers no Quarto Secreto; veja o horário previsto

04.03.26 10h01

BBB

Quem está no Quarto Secreto do BBB 26? Confira o resultado do Paredão Falso

Breno, Alberto Cowboy e Jordana disputavam a vaga na dinâmica

04.03.26 8h16

DINÂMICA

Juliano Floss é convocado para 'desafio' e entra no Quarto Secreto com Breno

Os dois retornarão para a casa do BBB 26 nesta noite

04.03.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda