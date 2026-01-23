Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro
A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do arquiteto e ex-BBB Felipe Prior a oito anos de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de estupro cometido em agosto de 2014, na cidade de São Paulo.
A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro. Por se tratar de decisão monocrática, ainda é possível a interposição de recurso. O réu responde ao processo em liberdade.
