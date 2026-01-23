Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro

A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro

O Liberal
fonte

Felipe Prior participou do BBB20 (Twitter/Multishow)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação do arquiteto e ex-BBB Felipe Prior a oito anos de prisão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de estupro cometido em agosto de 2014, na cidade de São Paulo.

VEJA MAIS 

image BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana
Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"

image BBB 26: Babu descarta indicação em sister e casa forma estratégias para o Paredão

A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro. Por se tratar de decisão monocrática, ainda é possível a interposição de recurso. O réu responde ao processo em liberdade.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb

Felipe Prior
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

ALERTA

Brasil tem 4 vítimas de feminicídio por dia e atinge o maior número na década

São Paulo é o Estado com maior número de casos nesse período (1.774), seguido por Minas Gerais (1.641) e Rio Grande do Sul (1.019).

20.01.26 19h13

Rival do Brasil na Copa, Marrocos assume 8º lugar em ranking da Fifa de poucas mudanças

19.01.26 20h43

Secom: Lula e presidente do Panamá discutem crise na Venezuela e preparam encontro em fórum

15.01.26 21h03

Pesquisa

Pesquisa revela que 58% sentem medo de Trump repetir ação militar contra Venezuela no Brasil

A Genial/Quaest ouviu presencialmente 2.004 brasileiros, em 120 municípios, entre os dias 8 a 11 de janeiro

15.01.26 7h58

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Prefeito de Brusque flagra homem casado negociando sexo com mulher em situação de rua

A gravação repercutiu nas redes após o gestor relatar que o episódio ocorreu durante uma ação de abordagem social promovida pela prefeitura.

23.01.26 8h53

BRASIL

Mulher denuncia motorista de aplicativo que cobrou valor abusivo de R$ 1.400 por corrida de R$ 13

O caso gerou repercussão entre usuários de aplicativos e reforça a importância de atenção ao verificar valores cobrados antes do pagamento

23.01.26 11h24

BRASIL

Presidência e diretoria do Rioprevidência são alvos da PF em investigação do Banco Master

A corporação realiza busca e apreensão nessa sexta-feira (23), em ação parte da Operação Barco de Papel, que investiga o Banco Master

23.01.26 8h52

Condenação

Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do ex-BBB Felipe Prior por estupro

A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 19 de dezembro

23.01.26 13h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda