BBB 26: Babu descarta indicação em sister e casa forma estratégias para o Paredão

Estadão Conteúdo

A madrugada desta sexta-feira, 23, foi de muita análise e especulação sobre o trio que formará o próximo Paredão no BBB 26. Após a vitória de Babu Santana na prova do líder, os brothers se reuniram em grupos para dar suas percepções sobre o jogo e analisar o comportamento da casa. Matheus acredita que será alvo dos colegas e Babu descarta Ana Paula Renault de suas opções.

Veja o resumo:

Informação privilegiada

Maxiane contou a Ana Paula Renault, Milena, Samira e Marciele a informação que recebeu na dinâmica do Ganha-Ganha. "Não vai ter Bate e Volta. Não vai ter, essa é a informação", diz Maxiane.

Com a novidade, as sisters pensam em indicar Sol Vega e Brigido, mas Maxiane acredita que Matheus é um alvo melhor.

Milena avalia comportamento de Gabriela

Em conversa com Ana Paula Renault e Samira, Milena comenta sobre Gabriela. "Você não viu o que aconteceu na sala? Casa de Vidro era uma personalidade. Aqui eu não tô reconhecendo a menina que tava comigo na Casa de Vidro. O que eu fui na Casa de Vidro, eu tô sendo aqui. Não é à toa que o público me deixou, eu honrei eles. Você não viu o escândalo que ela deu com o Boneco (Leandro) ali na sala não?", indagou a recreadora.

Babu compara Brigido a Pyong Lee

Analisando os participantes do reality com Alberto Cowboy, o líder Babu comparou Brigido a Pyong Lee, seu colega de confinamento no BBB 20. O ator afirmou que Brigido foi invasivo e comprou uma briga com Ana Paula sem necessidade.

Matheus e Leandro especulam sobre Paredão

Na varanda da casa, Matheus e Leandro analisam as possibilidades de serem indicados ao Paredão. Os dois acreditam que são alvos da casa e precisam de uma imunidade. "Eu vou focar nesse Anjo ou algum brother meu que pegar pra me dar essa imunidade", diz Matheus.

Matheus e Sol Vega pensam nas possibilidades de indicação

No quarto Sonho do Grande Amor, Matheus conversa com Sol Vega sobre os adversários na casa. A veterana acredita que é melhor não indicar quem voltou do primeiro Paredão.

Matheus diz que os brothers pensam que Chaiany e Leandro são fracos na competição. "Eu afirmo que eles não são, eu imagino que eu possa não ser, mas posso estar enganado. O que a gente viveu no Quarto Branco"

Babu avalia opções de voto

Sozinho no quarto do Líder, Babu descarta Ana Paula como opção de voto e diz que, apesar dela ser forte no jogo, adora a sister. "Deixa ela quieta. Espero que a gente chegue junto lá na final, é uma pessoa que eu gosto", diz o brother.

Brothers pensam em dinâmicas de formação do Paredão

Na varanda, Edilson, Cowboy, Paulo Augusto, Brigido e Matheus conversam sobre a formação do Paredão. O ex-jogador de futebol acredita que, caso seja indicada por Babu, Sol Vega puxa ele para o Paredão.

Cowboy avalia que Ana Paula abraçou Leandro para ter mais um voto a seu favor na casa. "Ele ficou órfão porque quis, ela chega e vai lá. Ele se afastou de todos os amigos", disse o veterano se referindo aos participantes do Quarto Branco.

