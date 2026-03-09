Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pará está na lista das áreas brasileiras com perigo para temporais, alerta Inmet

Um dos avisos aponta chuvas intensas, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora

O Liberal
fonte

Chuva em Belém - Imagem meramente ilustrativa (Thiago Gomes/O Liberal)

O Pará está na lista de regiões do Brasil com risco de temporais, ventos fortes e impactos em áreas urbanas e litorâneas, segundo uma série de alertas meteorológicos emitidos para diferentes regiões do país pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (9). 

VEJA MAIS

image Irã emite alerta de chuva ácida após bombardeios em Teerã; entenda o fenômeno
Ataques atingiram depósitos de combustível e aumentaram a poluição do ar na capital iraniana; autoridades orientam moradores a evitar sair de casa

image Previsão do tempo em Belém hoje (09/03); que horas vai chover? Confira os detalhes
Confira como fica o clima na capital paraense nesta segunda-feira (09/03), com detalhes sobre chuva, temperatura, umidade e os períodos com maior chance de chuva

Um dos avisos aponta chuvas intensas com grau de severidade ‘perigo’, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h. O instituto destaca que o cenário pode provocar queda de árvores e galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Confira a lista de áreas afetadas

  • Minas Gerais
  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul
  • Distrito Federal
  • Paraná
  • Pará
  • Amazonas
  • Partes adicionais da região Norte
  • Partes da região Nordeste

Alerta amarelo

O Inmet também emitiu um alerta amarelo, classificado como ‘perigo potencial’, que prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h.

Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para a possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Aviso de ventos costeiros

Além dos temporais, o instituto também publicou um aviso específico de ventos costeiros, válido até segunda-feira (9), para áreas do litoral do Sul e do Sudeste. O fenômeno pode provocar intensificação dos ventos e movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, afetando regiões como a Grande Florianópolis, a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Região Metropolitana de Curitiba.

O Instituto Nacional de Meteorologia orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos durante as tempestades.

*Com informações da CNN Brasil

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

chuvas intensas no pará

alerta de temporais

alerta do inmet
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

CBF confirma amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã antes de embarque para a Copa do Mundo

06.03.26 15h42

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mais uma morte após colonoscopia é denunciada e Polícia Civil investiga clínica em Cerejeiras (RO)

De acordo com relatos das famílias, os dois pacientes realizaram os exames na mesma clínica particular e os procedimentos teriam sido conduzidos pelo mesmo médico.

09.03.26 10h09

BANCO MASTER

Coldplay, David Guetta e Bocelli: veja os cachês milionários pagos em festa privada de Vorcaro

Evento luxuoso organizado por dono do Banco Master na Itália teve apresentações de artistas internacionais e custo estimado em mais de R$ 222 milhões

09.03.26 11h10

BRASIL

Homem é preso por manter mulher e filho em cárcere privado

O caso foi registrado na noite desse sábado (7), em Araras, São Paulo

08.03.26 21h58

PROJETO DE LEI

Taxação de bets volta ao debate no Congresso; proposta pode arrecadar R$ 30 bilhões

Base governista articula novo projeto para tributar apostas on-line e financiar segurança pública

09.03.26 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda