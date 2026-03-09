Pará está na lista das áreas brasileiras com perigo para temporais, alerta Inmet

O Pará está na lista de regiões do Brasil com risco de temporais, ventos fortes e impactos em áreas urbanas e litorâneas, segundo uma série de alertas meteorológicos emitidos para diferentes regiões do país pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (9).

VEJA MAIS

Um dos avisos aponta chuvas intensas com grau de severidade ‘perigo’, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h. O instituto destaca que o cenário pode provocar queda de árvores e galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.

Confira a lista de áreas afetadas

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Paraná

Pará

Amazonas

Partes adicionais da região Norte

Partes da região Nordeste

Alerta amarelo

O Inmet também emitiu um alerta amarelo, classificado como ‘perigo potencial’, que prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h.

Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para a possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Aviso de ventos costeiros

Além dos temporais, o instituto também publicou um aviso específico de ventos costeiros, válido até segunda-feira (9), para áreas do litoral do Sul e do Sudeste. O fenômeno pode provocar intensificação dos ventos e movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, afetando regiões como a Grande Florianópolis, a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Região Metropolitana de Curitiba.

O Instituto Nacional de Meteorologia orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos durante as tempestades.

*Com informações da CNN Brasil