Pará está na lista das áreas brasileiras com perigo para temporais, alerta Inmet
Um dos avisos aponta chuvas intensas, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora
O Pará está na lista de regiões do Brasil com risco de temporais, ventos fortes e impactos em áreas urbanas e litorâneas, segundo uma série de alertas meteorológicos emitidos para diferentes regiões do país pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (9).
Um dos avisos aponta chuvas intensas com grau de severidade ‘perigo’, com previsão de volumes entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h. O instituto destaca que o cenário pode provocar queda de árvores e galhos, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia.
Confira a lista de áreas afetadas
- Minas Gerais
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Distrito Federal
- Paraná
- Pará
- Amazonas
- Partes adicionais da região Norte
- Partes da região Nordeste
Alerta amarelo
O Inmet também emitiu um alerta amarelo, classificado como ‘perigo potencial’, que prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos de 40 a 60 km/h.
Embora o risco seja menor, o Inmet alerta para a possibilidade de alagamentos pontuais, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.
Aviso de ventos costeiros
Além dos temporais, o instituto também publicou um aviso específico de ventos costeiros, válido até segunda-feira (9), para áreas do litoral do Sul e do Sudeste. O fenômeno pode provocar intensificação dos ventos e movimentação de dunas de areia sobre construções na orla, afetando regiões como a Grande Florianópolis, a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Região Metropolitana de Curitiba.
O Instituto Nacional de Meteorologia orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e, se possível, desligue aparelhos elétricos durante as tempestades.
*Com informações da CNN Brasil
